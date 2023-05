Las agresiones van contra todos aquellos que no apoyen la agenda oficialista. El diputado de Libre Marco Eliud Girón, uno de los disidentes del partido Libertad y Refundación (Libre), denunció vía Twitter que “están tratando muy mal a los diputados de la oposición inclusive a los diputados de Libre.

Para la diputada Claudia Ramírez, la ruptura inicia cuando el PSH presentó en el 2022 su postura con la Ley de la Junta Nominadora para la elección de los magistrados donde se propuso una serie de artículos que llevaban implícitos las normas internacionales, pero no fueron tomados en cuenta. Luego vino una gran polarización donde ahora sobresalen los atropellos de la seguridad.

Para participar en las pláticas para nombrar a los 15 magistrados, la bancada del PSH nombró como representante a la diputada y abogada Maribel Espinoza, a quien no dejaron entrar a ninguna de las reuniones donde de Libre, nacionalistas y liberales se ponían de acuerdo sobre el número de magistrados que le correspondería a cada ente político.

En enero de 2023, los nueve diputados del PSH determinaron no apoyar la aprobación del Presupuesto General de la República, acción que no gustó a la junta directiva del Congreso Nacional, liderada por Redondo, quien como venganza los hizo a un lado en el nombramiento de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, puestos que se los repartieron Libre y los partidos Nacional y Liberal.

Asimismo, por estar en oposición “se nos despidió a los colabores, hemos sido atropellados al ingresar y dentro del hemiciclo”. “Para dejarlo entrar a uno lo revisan de manera detenida. A mí me dijeron que mi loción no la podía llevar, igual que no se podía ingresar banderas, camisetas alusivas a la bandera nacional”, denunció Ramírez.

Igualmente, la diputada Suyapa Figueroa lamentó que no les dejen pasar líquidos, por lo que los diputados ya no pueden llevar su propia agua, “incluso los perfumes se nos quitan en la entrada, nos dicen que no podemos ingresar banderas, ninguna pancarta, ni cartulina, ni marcadores, ni camiseta grabada, o cualquier implemento para protesta”.

Los abusos son tales que incluso hasta ingresar lápices está prohibido. “El otro día a una compañera, le dijeron que no podilla llevar los lápices porque eran metálicos y que eso era una orden de sus superiores”.

“Ellos (los guardias y policías) solo dicen que esas órdenes provienen de un mando superior, asumimos nosotros que es orden de quien preside el Congreso. Si a mí se me olvida un dictamen, un documento los asistentes no puede ingresar al hemiciclo, sin embargo, los colabores y amigos de Luis Redondo si pueden hacerlo a cualquier hora y a cualquier área”.

“¿Por qué prohibir el ingreso de líquidos e implementos para escribir? Me imagino que es la psicopatía que desarrolla toda persona que se siente amenazado en el poder, toda aquella persona que tiene miedo de que se denuncien las irregularidades que se cometen dentro del Congreso Nacional”, reflexionó Figueroa.

Desde que uno ingresa al estacionamiento comienza la persecución. Tienen orden de reportar que uno van ingresando al hemiciclo, luego es seguido por las cámaras. Por ejemplo, la diputada Maribel Espinoza ha pedido que se le quiten policías armados que andan detrás de ella, recordó Figueroa, quien calificó la persecución de terrible, porque hasta dentro del hemiciclo les apagan los micrófonos cuando no les gusta lo que están diciendo, por otro lado, no tenemos acceso a la palabra en igual de condiciones a los demás, criticó.