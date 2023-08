¿Cultivamos suficientes frijoles y arroz? Honduras no produce ni lo que consume su población

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus tuvo acceso a los datos oficiales sobre la cantidad de hectáreas cultivadas anualmente para la cosecha de 44 productos, entre ellos granos básicos, hortalizas y cítricos. También de la producción de tilapia; todos alimentos indispensables en la nutrición de la población.

A pesar de que el país es rico en recursos hídricos y posee valles y montañas muy fértiles, su producción agrícola sigue siendo muy deficitaria a tal extremo que la producción de frijoles, arroz, maíz y hasta de verduras no alcanza para todos los hondureños.

En el año 2020, una población de 9.3 millones consumió 646.16 millones de libras. El consumo per cápita por persona aumentó a 69.01 libras. En el 2022, ahora los 9.5 millones de habitantes que tiene el país consumieron 665.44 millones de libras de frijoles. El consumo per cápita por persona subió a 70.04 libras al año.

De acuerdo con los datos oficiales, solo en el año 2016, un total de 8.7 millones de hondureños consumieron 589.28 millones de libras de frijoles, o sea que el consumo per cápita por persona fue de 67.57 libras.

Lazo destacó que el cultivo de aguacate está creciendo con un producto de gran calidad, no obstante, para cubrir la demanda nacional todavía se necesita la siembra de unas cuatro mil hectáreas.

“Yo insisto en que necesitamos una instalación masiva de proyectos de riego con fondos no reembolsables, pero lastimosamente lo que está sucediendo es el cierre de préstamos para riegos, porque el gobierno no puede ejecutar esos recursos”.

Asimismo, el déficit en la producción de granos y de otros tipos de cultivos es porque el sector ha estado abandonado desde hace años, ahora el gobierno reflejar una buena intención de apoyo, pero todavía no se ha llegado a consolidar una atención en todo lo que necesita el productor.

Por su parte, el horticultor Óscar Erasmo Sosa Servellón, pormenorizó que los productores de hortalizas, en este sector de Lepaterique, trabajan a puro sacrificio personal, “aquí de parte del gobierno, en mi caso, nunca he recibido una ayuda”, afirmó.

“Me he dedicado a las hortalizas desde antes de nacer porque mi mamá embarazada me llevaba a trabajar, y hoy a mis 48 años de haber venido a este mundo nunca he visto la visita de un técnico de agricultura, o un lempira de apoyo por parte del Estado. Es tal que ni la carretera de Tegucigalpa a Lepaterique nos quieren arreglar”, lamentó.

Sosa relató que él produce verduras como lechuga, brócoli, repollo, cilantro y a veces remolacha y coliflor. “Nosotros trabajamos por cantidad de plantas “yo siembro 10 mil plantas de lechuga semanales, 10 mil plantas de lechuga vendo, igual con las otras hortalizas”.

Explicó que la producción se vende, pero no les deja mucha ganancia por el alto costo para cosechar. Para cosechar se requiere de un sistema de riego, combustibles, fertilizantes y químicos para evitar las plagas, y todo esto está súper caro.

Se realizan todos esos gastos y al final cuando se ejecuta el cuadre de cada lote de producción uno se da cuenta que la ganancia es poca, únicamente para subsistir. “Yo le pido a las autoridades de agricultura que nos miren, necesitamos apoyo. Por el momento nos conformaríamos con que el gobierno nos arreglara la carretera”, sostuvo.