José Donaldo Reyes se perfila como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Generales y coroneles se alistan para integrar las ternas de las que saldrá la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas (FF AA) para los próximos dos años, que acompañará al gobierno que asumirá en enero de 2026.Fuentes de EL HERALDO Plus informaron que el actual jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), <b>Roosevelt Hernández</b>, en una reunión sostenida con los oficiales de la 29, 30 y 31 promoción, desarrollada hace un mes, les preguntó sobre su preferencia para nuevo jefe de la la institución militar.Los subalternos respondieron que el general de brigada, José Amenofis Murillo Aguilar, sería el candidato idóneo por ser el primer lugar de la promoción 28, <b>pero Hernández contestó que él también se decantaba por José Donaldo Reyes García, que integra la misma promoción.</b>Según fuentes de la institución castrense, Murillo Aguilar fue castigado por desafiar a Hernández, por lo que fue enviado como agregado militar a Chile.