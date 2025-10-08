José Donaldo Reyes se perfila como nuevo jefe de las Fuerzas Armadas

Tegucigalpa, Honduras.- Generales y coroneles se alistan para integrar las ternas de las que saldrá la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas (FF AA) para los próximos dos años, que acompañará al gobierno que asumirá en enero de 2026. Fuentes de EL HERALDO Plus informaron que el actual jefe del Estado Mayor Conjunto (EMC), Roosevelt Hernández, en una reunión sostenida con los oficiales de la 29, 30 y 31 promoción, desarrollada hace un mes, les preguntó sobre su preferencia para nuevo jefe de la la institución militar. Los subalternos respondieron que el general de brigada, José Amenofis Murillo Aguilar, sería el candidato idóneo por ser el primer lugar de la promoción 28, pero Hernández contestó que él también se decantaba por José Donaldo Reyes García, que integra la misma promoción. Según fuentes de la institución castrense, Murillo Aguilar fue castigado por desafiar a Hernández, por lo que fue enviado como agregado militar a Chile.

Actualmente Hernández mantiene un fuerte conflicto con los oficiales de la 28 promoción, a raíz de que varios han mostrado su rechazo al comportamiento del actual jefe del Estado Mayor Conjunto. Por esta razón, mantiene bajo disponibilidad a un número significativo y, según fuentes de la institución militar, maniobra para promover a varios subalternos de las siguientes promociones con el objetivo de blindarse. Uno de los pocos elementos de la promoción 28 que se ha mantenido en su cargo y dentro de la cúpula militar es el general Reyes García, como director del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente (C-9), Reyes García ha recibido gran apoyo del gobierno de la presidenta Xiomara Castro en las operaciones de preservación del bosque a nivel nacional, manejando un millonario presupuesto para construcción de nuevos batallones y compra de equipo. Según sus compañeros de promoción, Reyes García ha ocupado los cargos tradicionales dentro de la institución con base en su antigüedad, como comandante de batallones y de brigadas. En diciembre de 2024, fue escendido de coronel de artillería a general de brigada.

Otras opciones

Las promesas de Roosevelt Hernández y la conflictividad interna que ha creado gran generado incertidumbre sobre quién podría ser el próximo jefe del EMC de las FF AA, porque también se barajan otros nombres de la promoción 29.

Entre ellos está el coronel de caballería Otoniel Gross Castillo, quien es el comandante de las reservas militares. Gros Castillo está en la lista de los nuevos ascenso a general en el Congreso Nacional. También se menciona al comandante del Ejército, el general de brigada Héctor Benjamín Valerio Ardón, quien forma parte de la 29 promoción de oficiales. Otro que aspira a ese cargo y que forma parte de la 29 promoción es el comandante de la Fuerza Naval de Honduras (FNH), contraalmirante Austacil Hagarin Tomé Flores, hermano del diputado y vicepresidente del Congreso Nacional, Rasel Tomé. Fuera de la contienda quedó el general de brigada y exdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ramiro Muñoz, quien fue separado de su cargo en medio de una disputa de poder con Hernández, según fuentes cercanas al tema. Hernández decidió marginar a Muñoz enviándolo como agregado militar a Nicaragua. Sin embargo, este último huyó de Honduras por miedo a represalias del actual jefe del Estado Mayor Conjunto.