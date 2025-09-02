Fuerzas Armadas confirma baja de Muñoz por salud y niega que fue por presiones

El coronel Edwin Lara Franco, director de relaciones públicas de la institución castrense, aseguró que "las causas que nosotros sabemos es que es una situación médica que tiene el general Muñoz, se le propuso para un puesto y él por cuestiones médicas dijo que no podía ir; el siguiente paso que él hizo fue solicitar su retiro".

Sin embargo, la institución castrense dijo que no fue por esa causa, sino por problemas de salud.

Tegucigalpa, Honduras.- Las Fuerzas Armadas de Honduras confirmaron este martes la solicitud de baja que hizo el general Ramiro Muñoz , luego de que EL HERALDO Plus informara en exclusiva que dejaba el cargo por presiones tras no irse como agregado militar a Nicaragua.

En un intercambio de mensajes con EL HERALDO Plus, Muñoz aseguró que su baja fue porque no iba "a países con los que no comparto, aparte que es por castigo".

Fuentes a lo interno de las Fuerzas Armadas consultadas por EL HERALDO Plus dijeron el lunes que Muñoz había presentado una certificación médica para evitar ser enviado al país vecino, pero "no se la aceptaron".

En la constancia que presentó, según las fuentes, decía que tenía varias enfermedades de base, pero, además, que tenía el "colesterol y los triglicéridos muy altos y que necesitaba atención médica".

"Usted sabe que la institución tiene sus normas, una agregaduría militar es un puesto muy digno que goza de muchas prebendas por ser parte del cuerpo diplomático y en esta ocasión lo que le digo, lo que nosotros conocemos del caso es que el general Muñoz solicitó su retiro por cuestiones médicas", insistió Lara Franco.

Las fuentes afirmaron que Muñoz recibió un ultimátum para aceptar el cargo en Nicaragua, pero prefirió presentar su baja y que su retiro es con todas las prebendas.

La información fue confirmada por Lara Franco, quien aseguró que "los oficiales de la antigüedad del general Muñoz ya gozan de un retiro, lo cual está dentro del sistema administrativo de las Fuerzas Armadas y no genera ningún tipo de controversia ni nada, es una situación normal que pasa en todas las generaciones".

“La antigüedad del general Muñoz le permite ya pasar a la condición honrosa, a la condición de retiro, y es lo que está pasando, nada más, está pasando a la condición de retiro, como se retiran todas las promociones al tener un tiempo”, comentó.

Afirmó que ya está la solicitud de retiro, misma que será efectiva en diciembre, dijeron las fuentes a EL HERALDO Plus.

Lara, además, negó que la baja se deba a situaciones de ideología, pues “las Fuerzas Armadas están para apoyar a la población, y como dice mi general, ‘las políticas del Estado son las políticas que cumple la Fuerza Armada’".