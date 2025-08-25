Finanzas retrasa la transferencia de fondos al Ministerio Público

Sin embargo, en la actualidad, a pesar de que las autoridades del MP realizan en tiempo y forma los trámites requeridos para los desembolsos, <b>estos se están efectúan de forma mensual e incompleta, generando una serie de inconvenientes.</b>Los pagos a funcionarios y empleados se están efectuando a finales de mes o incluso con retraso, situación que contraviene las expectativas laborales y genera inestabilidad económica.Lo anterior porque se están ocasionando gastos extraordinarios debido a que los servidores manejan un presupuesto con base en productos financieros, alquileres, pagos en educación y otros que son vencibles para pagar.