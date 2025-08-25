Finanzas retrasa la transferencia de fondos al Ministerio Público

Tegucigalpa, Honduras.- La Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) solicitó al titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Christian Duarte, normalizar las fechas de desembolsos del presupuesto mensual de la institución, debido a retrasos que afectan el cumplimiento de los deberes de esta institución. En un misiva enviada a Duarte el 15 de agosto de 2025, la presidenta de la Asociación de Fiscales, Elky Alvarado, expone al funcionario que se vive una situación que está afectando gravemente la operatividad del MP y la economía de los servidores de esa noble institución y, por ende, el desempeño de la justicia en el país. El problema se debe a la actual modalidad de desembolsos del presupuesto asignado al MP, ya que, si bien la Constitución de la República, la Ley de Presupuesto, la ley del Ministerio Público y el Código de Trabajo no establecen una fecha específica para los desembolsos, la costumbre de más de 30 años ha consolidado un modelo que permitía el pago de salarios entre 18 y 20 de cada mes. Asimismo, los desembolsos trimestrales para la ejecución de proyectos y plan operativo han sido fundamentales para la correcta planificación y ejecución de las funciones de todas las fiscalías y la aplicación de justicia.

Sin embargo, en la actualidad, a pesar de que las autoridades del MP realizan en tiempo y forma los trámites requeridos para los desembolsos, estos se están efectúan de forma mensual e incompleta, generando una serie de inconvenientes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Los pagos a funcionarios y empleados se están efectuando a finales de mes o incluso con retraso, situación que contraviene las expectativas laborales y genera inestabilidad económica. Lo anterior porque se están ocasionando gastos extraordinarios debido a que los servidores manejan un presupuesto con base en productos financieros, alquileres, pagos en educación y otros que son vencibles para pagar.

A nivel operativo se están viendo afectadas las ejecuciones de los planes operativos, misiones especiales, el pago de viáticos, y rentas se ven seriamente comprometidas, obstaculizando la labor de investigación y persecución del delito.

Que Finanzas cumpla

Ante esto, la AFH le solicitó a Duarte garantizar el desembolso del presupuesto en un tiempo que permita realizar el pago de salarios a más tardar el día 20 de cada mes y retomar la modalidad de desembolsos trimestrales o, en su defecto, bimestrales del presupuesto aprobado para el Ministerio Público. Yuri Mora, jefe de Comunicaciones del MP, confirmó a EL HERALDO que sí hubo retrasos en el pago de los funcionarios de al menos cinco días, justamente por la tardanza en las transferencias desde Finanzas, pero el mes pasado ya todo se comenzó a normalizar. Advirtió que también se están estableciendo controles en el uso de viáticos en los funcionarios, de modo que no realicen salidas innecesarias y que cada gira programada esté debidamente justificada.

Justificó que “justamente parte de los atrasos es porque el presupuesto lo entregaban tarde y no se podía cargar la planilla, pero ya este último pago fue normal”.