Ferreterías, amas de casa y albañiles, estafados en millonario desfalco de Sedis

TROJES, EL PARAÍSO.- “Me quedaron debiendo medio millón de lempiras de materiales aquí en la ferretería”, “yo les di la comida a los albañiles por un mes porque el de la ONG me dijo que les iba a pagar después y no volvió”, “me hicieron contratar albañiles y cuando llevaban las casas a la mitad no volvieron, les tuve que pagar de mi bolsa a los albañiles más de cien mil lempiras porque no creían que no me pagaron”, “les alquilé un pedazo de corredor para que metieran los materiales, pero no me pagaron y los materiales ahí se enduraron y se están pudriendo”.

La empresa Servicios Avanzados de Construcción Puerto y Asociados (SACPA) trabajó, según información proporcionada por Sedis, con al menos 18 ONG entre 2018 y 2021 (la mayor parte en ese último año) que dejaron de liquidar casi 40 millones de lempiras.

Los propietarios de las ONG confesaron a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que fueron buscados por SACPA para recibir convenios en Sedis para la construcción de viviendas, pisos, techos y letrinas.

SACPA, representada ante las ONG por la “ingeniera” -en realidad estudiante de Mercadotecnia- Florencia Puerto, les ofrecía entre el 5 y 10 por ciento del total del convenio a cambio de que prestaran el nombre de la ONG.

Ella, como parte del acuerdo, ponía la fianza que exigían en la institución y les aseguraba que no tenían nada más que hacer que recibir el dinero, tomar su parte, girarle el resto y ella se encargaría del proyecto.

Casi todos los proyectos entablados entre SACPA, las ONG y Sedis quedaron inconclusos y con millonarias deudas por falta de liquidación.

Sin embargo, SACPA y otras constructoras no solo les fallaron a las ONG que prestaron su nombre, según testimonios recopilados in situ por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, pues las empresas abusaron de personas humildes (maestros de obra, dueños de ferreterías y amas de casa) a quienes subcontrataron para que levantaran las viviendas, vendieran materiales e incluso proporcionaran comida al personal, para después no volverles a contestar.

“Ya no me contesta las llamadas (Florencia Puerto de SACPA), yo tuve que pagarle a los albañiles casi 100 mil lempiras de mi bolsa, quedé endeudado, porque ellos no creían que no me pagaron y para evitarme un problema”, relató decepcionado Marco Muñoz, maestro de obra.

El humilde señor fue contactado por SACPA como mano de obra local para hacer una serie de viviendas -en total eran 86 casas que tenían que construir diferentes ONG- en la aldea de Planes, municipio de Trojes, departamento de El Paraíso.

Frustrado por haber sido engañado, Muñoz acompañó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus al terreno donde están las casas a medio construir. “Empezaron bien, pero después dejaron de pagar, bueno, en la ferretería es cuentón el que dejaron”, aseguró.

Al percatarse de la presencia de un medio de comunicación en el terreno donde están los bloques de las casas a medio terminar, comenzó a llegar gente, entre ellos Julio Ordóñez y doña Martha Izaguirre, quienes explicaron que ellos eran de las personas que iban a recibir una vivienda.

“Perdimos todo durante Eta y Iota, nos trajeron aquí para enseñarnos cuáles iban a ser nuestras casas, pero las dejaron a medio terminar”, dijo angustiada la ama de casa.Ordóñez, por su parte, pidió respuestas a los responsables. “Andamos alquilando, este terreno lo donó la Alcaldía y da pesar ver las casas así”.

Respecto a la ferretería que fue estafada, la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus llegó para conocer la versión del propietario, quien atendió al rotativo en medio de su ajetreada jornada.

Sin brindar el nombre, pues aseguró que hasta intimidaciones ha recibido, confesó que la deuda de la empresa SACPA con él fácilmente llega al medio millón de lempiras y que actuar de buena fe le pasó factura.

Dijo que junto a su familia se están levantando de nuevo, “el material quedó entregado y la señora que dice que es ingeniera no respondió, nosotros nos confiamos porque los primeros pagos los desembolsó y al ver que era un proyecto de Sedis creímos que era serio; nos pidieron fiado, pasaron los días y ahora se hicieron enemigos”.

No solamente ellos fueron víctimas del proyecto fallido. Doña Irma Zepeda alquiló un espacio de su casa para que sirviera de bodega a una constructora. “No me pagaron, bueno, que les daba la comida a los albañiles porque la empresa iba a pagar y al final ni eso me reconocieron”, aseguró.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus fue contactada por Florencia Puerto, representante de SACPA, quien obtuvo el número del periodista encargado de la investigación por sus propios medios. Ella explicó que tenía información por contar (recalcó que mucha), aunque después no autorizó su publicación.

Posteriormente, ella solicitó una entrevista y pidió que fuera presencial, pero llegado el día la canceló y, aunque se le abrieron otros espacios, decidió no realizarla.

