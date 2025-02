Yo tenía reporte de mucho personal, así pues, que no les gusta trabajar, pero nunca recibí un reporte de eso, si esas personas salieron fue por motivos laborales, pero por ese tipo de situaciones yo no me enteré.

Nunca hubieron (hubo) indicios nada. No, no no, no, nada.

¿Qué cree que pudo haber pasado con esas armas?

No tengo idea que pudo haber pasado, aquí ustedes pueden venir a solicitar lo que ustedes quieran, lo que pidan se les va a dar, a mí me sorprende esto porque nunca se había dado, como le digo, si tienen pruebas, tendría que verlas, que sigan con la investigación, yo no tengo más idea porque fue el primer año de mi gestión y no estaba tan empapada, esto me sorprende como le digo, hay que hacer la investigación, los entes competentes, hasta dar con los responsables es la realidad, yo no lo conozco al empleado.

¿Tienen integrantes de alguna estructura criminal en Banasupro?

Yo no creo que tengamos una estructura criminal al interno de Banasupro, para nada, lleguen hasta donde deba llegar

¿Le molesta la investigación?

No son ustedes los encargados, ustedes son un medio nada más, yo creo que tiene que venir un ente responsable, yo soy responsable de mi gestión, ustedes son un medio no el ente responsable, yo solo me hago responsable por mi declaración, yo sé quién son en EL HERALDO y yo sé todo, pero no son un ente investigativo, ustedes solo son un medio, le repito yo ya sé quién es EL HERALDO, soy periodista, un medio que investiga para informar, pero el ente encargado de pruebas para donde va y todo no son ustedes.

¿Le causa preocupación?

Yo no estoy preocupada, estoy encantada que lleguen al final, miren si en el arroz estaban las escopetas, denle viaje, yo voy a esperar al Ministerio Público, a la Fiscalía con los brazos abiertos, pero ustedes no, ahí mándeme el link para leerlo, a mí me sorprende ya me voy de salida, apenas me faltan siete meses para irme y hasta ahora vienen.