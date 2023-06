“Se van a morir, perras”: La amenaza de las sicarias de la 18 durante la matanza en PNFAS

La privada de libertad es sobreviviente ya de dos masacres en PNFAS: “Yo estuve cuando mataron las seis... quiero ver a mi hijo crecer, uno comete errores en la vida pero tiene sueños, Dios me cuidó pero no sé si pasa algo más”.

Entre las acusaciones más fuertes lanzadas por las privadas de libertad está la complicidad de las guardias. “Al iniciar los disparos, las guardias penitenciarias abrieron los portones, el de nosotras es un módulo de máxima seguridad porque solo hay MS-13 y lo abrieron”.

Esa versión no es compartida por todas, pues otra de las mujeres dijo que no era capaz de acusar a las custodias, “no le puedo decir que ellas tuvieron algo que ver porque no me consta”.

Lo que sí se palpita en el ambiente es una desconformidad, pues “¿cómo es posible que les hicieron requisas y no encontraron las armas o los chalecos antibalas, nada, a nosotros nos sacaron todas las cosas, entonces la misma policía les ayudo a meter las cosas y también a sacarlas”.

Otra privada de libertad comentó que en el módulo uno había un grupo de mujeres orando, estaban alabando a Dios, “la mayoría señoras, ahí estaba la líder y coordinadora espiritual, nos da pesar a todas, empezaron a dispararles”.

En medio de la secuencia, otra de las muchachas aseguró que las asesinas iban armadas hasta los dientes, “chalecos antibalas, eso andaban, unas tapadas la cara, andaban machetes, piochas, picos, AR-15, granadas, Uzis, a un grupo que se metió al baño las acribillaron”.

Otra de las situaciones que concuerdan las entrevistadas es que las acciones realizadas por la pandilla 18 fueron parte de un proceso que ya tenía bastantes días de estar planificado.