Comisionada de Conaprev sobre matanza en PNFAS: “Un día antes se vieron a muchachas con la gasolina”

Empezó a las 8:00 de la mañana y terminó a las 8:30, pero me llama la atención que circuló una fotografía con una de las muchachas armada, ¿por qué no intervinieron antes? Y si duró media hora, ¿por qué no activaron todos los recursos de seguridad para evitar esa cantidad de muertes?

Ahora ¿cómo ingresaron esas armas, porque no solo se usaron pistolas, sino armas y hasta fusiles?

Cuando empecé la entrevista le hablaba sobre el tema de la corrupción, no podemos desconocer que el sistema penitenciario es corrupto y eso pasa por la permisividad de algunos funcionarios, por eso hemos recomendado hacer procesos de evaluación para verificar quien sí cumple los requisitos.

¿Pero cómo entran esas armas?

Ahí excluyo a los familiares, porque los familiares no van a llevar un fusil, una uzzi, yo no conozco de armas, pero me explicaron qué eran las armas largas, también tenían granadas, pistolas, todo lo que utilizaron para asesinar a 46 personas.

¿El ataque no fue entre grupos rivales?

No, mire, esa es otra situación que llama la atención, y también nos los compartieron ayer (martes) que hicimos la visita. Fueron a los módulos y seleccionaban, o sea que era un ataque dirigido, dicen que entraban a los módulos y decían: “Ella sí, ella no, esta sí, esta no”. Entonces me pongo a pensar por qué no hizo nada la autoridad, sigo insistiendo, esto pudo haberse evitado, quizá pudieron haber muerto algunas, pero no esa cantidad.