Alcaldesa de Puerto Cortés sobre terminal de gas: “No nos metemos, es territorio portuario”

Puerto Cortés, Honduras.- La alcaldesa de Puerto Cortés, María Luisa Martell, aseguró que esa comuna no está involucrada en la construcción de una terminal de Gas Natural Licuado (GNL) y afirmó que su deber es apoyar lo que dice la ley, es decir, convocar a un cabildo abierto.

En diálogo con EL HERALDO Plus, Martell afirmó que ellos solo convocan a la población, pero que la socialización y discusión del proyecto le corresponde a la Empresa Nacional Portuaria (ENP) y a Génesis Energías S.A.

La alcaldesa defendió que la empresa de capital guatemalteco cumplió con todos los requisitos que pide la comuna de Puerto Cortés, pero al ser consultada sobre la opacidad y cuestionamientos en torno al proyecto, aseguró que le corresponde a la Empresa Nacional Portuaria porque “nosotros no nos metemos en eso porque es territorio portuario”. Estas fueron sus declaraciones.

Convocaron para un cabildo abierto el sábado, ¿cuál es el objetivo?

El sábado nosotros ponemos a la 1:00 de la tarde el cabildo, que es el de la construcción y modernización de los muelles de la Empresa Nacional Portuario. Y a las 3:00 entramos al otro de Génesis, que creo que van a construir ahí unos botes para el gas licuado. Pero como le digo, nosotros allí no autorizamos absolutamente nada, solamente lo que es aprobar el cabildo para que ellos lo vean. No intervenimos nada, solamente vamos, abrimos el cabildo, ellos presentan ya lo que van a hacer en el proyecto y es la gente que lo aprueba o lo desaprueba.

¿Es cierto que la Alcaldía de Puerto Cortés está apoyando este proyecto?

Nosotros no podemos apoyar, apoyamos lo que la ley nos dice ni podemos decidir, quien decide es el pueblo. La ley nos manda a nosotros únicamente, a través de una solicitud de ellos, la empresa, para la municipalidad que nos solicitan el cabildo consultivo, realizar un cabildo abierto. Entonces la corporación aprueba realizar ese cabildo hasta ahí. Lo demás corre por cuenta de las empresas.

¿Pero como Alcaldía de Puerto Cortés tienen conocimiento del proyecto y cómo se estaría negociando la construcción de una terminal?

Es de portuaria, ese terreno es de portuaria, ellos habrán hecho algunos acercamientos. En el caso de Génesis con portuaria y lo de portuaria, pues es de portuaria.

Pero ellos ya están haciendo limpieza y preparando todo para la construcción.

Sí, pero ahí es con portuaria. Recuerde que ahí únicamente van a hacerlo como unos tanques de gas licuado, porque donde tienen todo el desarrollo, tengo entendido, donde tienen todo lo que es la empresa como tal, es en Villanueva (Cortés). Tengo entendido de que se va a hacer el traslado de gas desde Puerto Cortés hasta Villanueva.

Hay mucha opacidad en torno a este proceso de construcción de esta terminal, sobre todo porque la ENP está arrendando ese terreno y ya se está hablando de la construcción de la terminal, pese a que no ha sido aprobado por el Congreso Nacional. ¿Esto cómo lo ven desde la alcaldía?

Nosotros no nos metemos en eso. Eso es territorio portuario, y el territorio portuario es del Estado. Porque portuario es nacional, es del Estado. Nosotros ahí no nos entramos más. Por eso le digo, nosotros no nos metemos en aprobación o no aprobación de este proyecto.

¿Ustedes solamente lo socializan?

15

No, las empresas lo socializan.

16

¿Pero si abren camino para que se socialice?

17

Es que la ley nos manda esto. Y la ley nos manda a autorizar un cabildo. Si nosotros no autorizamos el cabildo, ellos nos pueden demandar. Ahora, ya que la SERNA les dé su licencia, ya es otra cosa también, porque si la gente no aprueba el cabildo, nosotros mandamos la certificación que la gente no aprobó el cabildo y lo mismo, si la gente aprueba el cabildo, mandamos la certificación y donde el cabildo sí fue aprobado por los pobladores que llegaron.

18

¿Cómo ve el accionar de la gente? ¿Están a favor o en contra de este proyecto, según lo que ha escuchado?

19

Pues fíjese que no se ha acercado ninguno de los patronatos a la municipalidad como para decir que van a detener el proyecto, que fue el caso contrario con Genecon Energy, que tuvieron aquella huelga y todo eso, pero igual nosotros la ley nos manda a realizar el cabildo y la gente no entendió eso porque ellos creían que era que nosotros les estábamos dando el permiso y no es así. Entonces claro, ¿por qué no se realiza el cabildo? Porque hubo huelga y no nos dejaron pasar a nosotros. Entonces claro, ¿por qué no se realiza el cabildo? Porque hubo huelga y no nos dejaron pasar a nosotros. Entonces nosotros tenemos levantada el acta y les decimos ‘no hubo cabildo porque no nos dejaron pasar’. Pero si nos hubieran dejado pasar, nosotros realizamos el cabildo, que era lo correcto, que la gente dijera, no estamos de acuerdo con el proyecto y ahí termina todo, pero como a veces se piensa que las cosas se hacen diferentes, entonces el sábado que tengamos eso ahí es donde decimos

20

¿Cuántos pobladores son los que van a decidir?

21

Depende de los barrios que vayan, porque ahí depende de las personas que vayan también. Ellos cumplieron con todos los requisitos que les piden en la muni, de socializar el proyecto, de llevar el listado de acuerdo a las asambleas que ellos hicieron con los ciudadanos, el porcentaje que la ley les pide. O sea, ellos cumplieron con todo eso porque la municipalidad lo tiene que pedir, porque ellos no pueden hacer una asamblea con dos personas. Se involucra todo el radio donde va a trasladarse.

22

¿Son cinco los barrios con los que se socializará?

23

Campo Rojo, San Ramón, creo que están Los Mangos. Esos son los tres barrios más firmes. Los otros dos ya están bien alejados, no sé por qué ellos están dentro del paquete, pero los barrios que van a estar ahí involucrados de manera directa son esos tres que yo les digo.

24

¿Cuáles son los otros dos?

25

Creo que está San Isidro y Suyapa.

26

¿Entonces ustedes solo convocan al cabildo, pero la socialización y construcción le corresponde a la ENP?

27

Sí, porque yo no sé si se los regalaron, si se los donaron, si se los alquilaron, no sé. Este ya es un proyecto de ellos ahí, ya a nivel de otras instancias.