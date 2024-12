Opacidad y cuestionamientos por empresa que suministrará gas licuado a Brassavola

EL HERALDO Plus analizó las primeras acciones de la empresa con capital guatemalteco, que comenzó trabajos de limpieza y adecuación en un terreno arrendado con grandes beneficios a la Empresa Nacional Portuaria (ENP), a pesar de que el contrato por 30 años no fue sometido a debate ni aprobado por el Congreso Nacional (CN).

“Como en Honduras no hay gas natural, este se debe pasar a líquido en Estados Unidos o Canadá, luego se viene en el barco y debe ser llevada a un centro de almacenaje, pero nada de eso existe y en 10 días no van a construir nada”, expresó Kevin Rodríguez, experto en energía de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

“Esas cosas pasan pero no son legales, la comisión no ha recibido ningún contrato con Génesis”

También surge la interrogante de si Génesis Energías S.A. y Brassavola son, en realidad, la misma empresa. EL HERALDO Plus tuvo acceso al contrato de venta de las turbinas destinadas al funcionamiento de Brassavola, donde, a pesar de que las turbinas estaban destinadas a esa compañía, el documento fue firmado por Génesis Energías S.A. junto con SJ Turbine Inc.

Expertos asocian esta práctica con lo mismo que ocurrió con la empresa Comercializadora de Electricidad Centroamericana de Honduras S.A. de C.V. (Cechsa), la misma Brassavola, la cual fue descubierta operando aún y cuando Erick Tejada, ministro de Energía, aseguró que no había iniciado operaciones.

”A Brassavola le dieron arrendamiento desde abril a octubre y luego el acuerdo de compra de energía por 20 años, entonces es una concesión también, ellos piensan que meter estos elementos bajo arrendamiento los ampara para hacer ese tipo de contratación, sin pasar por el Congreso Nacional”, opinó Rodríguez.

A pesar de la magnitud y el impacto de este contrato de 30 años otorgado por la ENP, la información clave sobre la ejecución de la empresa sigue siendo desconocida, incluso por parte del Congreso Nacional.

En entrevista con EL HERALDO Plus, la diputada y miembro de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, Ligia Ramos, mencionó que desconoce el contrato y que no está vigente porque no ha terminado todo el proceso.

“El contrato no nos ha venido al Congreso Nacional, esas cosas pasan, pero no son legales, la comisión no ha recibido ningún contrato con Génesis, sé de eso por rumores, pero aquí no hemos recibido ningún contrato”, expresó.

Los analistas sugieren que, en lugar de ser aprobado el contrato, la planta debería dirigirse al mercado de oportunidad. En este mercado solo se compra lo que se necesita, sin compromiso a largo plazo.

A diferencia de un contrato fijo, en el mercado de oportunidad se realizan compras de energía según la demanda. Esta flexibilidad, aunque volátil, podría ofrecer ventajas en los costos para los consumidores, ya que solo se paga por lo que realmente se necesita.

Además, expertos proponen que el gobierno se enfoque en la próxima licitación programada para 2025, donde se podrían obtener precios más competitivos y garantizar tarifas más bajas para los usuarios.