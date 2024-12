Antiguo proveedor de Brassavola: “La empresa fallará y no tiene ningún repuesto”

1

Tegucigalpa, Honduras.- En exclusiva para EL HERALDO Plus, el empresario Stephen Johnson, propietario de la compañía estadounidense SJ Turbine Inc., la cual le vendió las seis turbinas a la Central Térmica Brassavola, advirtió sobre el inminente fracaso del proyecto energético.

El empresario denunció negligencias graves en el manejo de los equipos, señalando que la planta opera muy por debajo de los estándares establecidos. A continuación la entrevista.

¿Cómo se dio la compra de las turbinas por parte de Brassavola a SJ Turbine Inc.?

Bueno, nosotros estabamos interesados en las turbinas en Noruega por un cliente, entonces nos dicen que la gente en Honduras quiere hablar con nosotros. Nosotros hablamos con ellos y ellos compraron las turbinas, luego nos contrataron a nosotros para hacer las diligencias. Yo fui para allá con un ingeniero mío.

¿Cuándo ocurrió la compra y contratación?

En marzo o abril de 2022. Después de eso, ellos nos contrataron a nosotros para desembalar esas turbinas allá y eso pasó en septiembre o diciembre de 2022. Nosotros sacamos los tornillos de la fundación en Noruega y mandamos para para Holanda para hacer esos tornillos grandes por los tres paquetes para Honduras y ahorramos casi 700 mil dólares a Brassavola.

¿Cuántas turbinas compraron y cuál fue el precio?

Fueron seis turbinas, tres paquetes. La primera oferta fue de 27 millones de dólares, pero la oferta final fue de 32 millones de dólares.

¿Cuáles fueron las recomendaciones de ustedes sobre las turbinas?

Nosotros les dijimos a ellos, ‘guarden ese equipo debajo del techo porque el ambiente en Honduras es horrible’, y ellos dijeron ‘no, no, no se preocupen por eso, lo vamos a guardar afuera por dos o tres meses’, pero fueron como 10 meses.

Cuando llegamos a la planta de Brassavola, las tres generadoras eléctricas están llenas de agua. Nosotros abrimos abajo y salían miles de galones de agua dentro de esos generadores y eso es malísimo. Además, ellos hicieron mal la instalación de los tornillos.

¿Cuánto dinero les debe Brassavola?

Ellos nos llamaron en julio del año pasado para empezar el proyecto, estuvimos 41 días en Honduras, pero no pudimos hacer nada porque ellos tenían problemas con la gente de Aduanas, por esos 41 días en el contrato fijo de nosotros, ellos deben 14 mil dólares por 41 días, son más de 500 mil dólares, aunque en realidad la cifra es todavía más alta.

¿Ustedes demandaron a Brassavola?

Estamos en ese proceso porque nosotros ensamblamos todo el equipo en seis semanas y la otra parte de la planta como el tanque de combustible, el voltaje, transformadores y todo eso no está listo. Ellos no están listos.

¿Qué nos puede decir sobre la promesa de la generadora sobre producir a base de gas natural licuado?

Eso no viene al menos hasta después de dos años, mínimo. Imagínate si el barco llega a Puerto Cortés, ¿cómo van a transportar esa cantidad para Brassavola? Son 47 camiones que se necesitan.

¿Qué pasa con los respuestos de las turbinas?

El año pasado dimos una lista de los repuestos que ellos necesitan a futuro y ellos no tienen nada, ellos no compran nada. Siempre hay un pero con eso, ellos no tienen dinero en la planta, un tornillo que sea, ellos prometían reembolso pero no pagan. Ellos prometen todo y no, dicen muchas mentiras.

Ellos no tienen ningún repuesto y en septiembre les dimos la lista porque cuando ese equipo sale de Noruega, no puede salir con fugas ni nada con aceite, entonces le dimos la lista y dijeron que no.

¿De cuánto es la capacidad actualmente con las seis turbinas de Brassavola?

La capacidad de esa planta 180 megavatios, operando con diesel.

¿Con gas cómo sería?

Con gas se puede doblar, pero ese gas no va a llegar. Es más, si ellos siguen con ese plan las turbinas no producirán nada al verano de 2025, la empresa fallará y no tiene ningún repuesto.