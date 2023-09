Históricamente este país ha tenido una franja de territorio en constante crisis de producción de alimentos como efecto de las sequías y la aridez de la tierra. En el denominado corredor seco la falta de agua superficial y subterránea siempre ha sido cronológico, no obstante, este año a raíz de la intensificación del cambio climático, el fenómeno seco abarca a todo el país.

De acuerdo con el estudio de la FAO y del PMA, alrededor de 2.6 millones de hondureños sufrieron inseguridad alimentaria aguda entre junio y agosto de 2022. Para el este año las proyecciones no son muy halagadoras, ya que el Niño, por un lado, podría reducir las lluvias y por otro aumentar las lluvias y temperaturas en comparación con años anteriores.

El país todavía no logra recuperarse del impacto de la pandemia del covid 19 y de los daños devastadores que dejaron las tormentas Eta y Iota en 2020.

TEGUCIGALPA, HONDURAS . A pesar de estar en la temporada de invierno, el mapa de la sequía sigue alertando de su impacto en todo el país. La anomalía climatológica, producto del fenómeno de El Niño no solo amenaza la seguridad alimentaria, sino también la salud, la educación de las poblaciones más vulnerables, incrementando también por otro lado las migraciones.

“Cuando la gente humilde llega a solicitarlo les dicen: ‘no, vos no me apoyaste, a vos no’”, lamentó Olman Yanil Padilla, alcalde de Mangulile, Olancho.

Esta persona, además de repartir el bono a los agricultores afines políticamente, también se los da a activistas que no producen nada, quienes lo venden a otros productores, convirtiendo la ayuda en un negocio.

El apoyo, que consiste en un paquete de 20 libras semilla de maíz, 40 de frijol, una bolsa de urea y otra de fertilizante, según la denuncia de los alcaldes, la SAG se la entrega al coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre) de cada municipio para que él la reparta entre los fieles al ente político. Esto no es nuevo, lo acostumbró también el partido Nacional y Liberal cuando estuvieron en el poder, dijeron.

En el campo es evidente que el gobierno actual y los anteriores no han diseñado una estrategia para enfrentar este desafío de la naturaleza. No han pasado de la única acción de repartir políticamente el denominado “bono tecnológico”.

De acuerdo con Padilla, Mangulile aparece entre los municipios en alerta roja, pero la atención estatal para atender a crisis en este municipio, aparte del bono tecnológico, es completamente nula. “Aquí, debido a la sequía se perdieron alrededor de 400 manzanas de granos básicos y más de 200 cabeza de ganado”, aseguró el edil.

En esta emergencia, sostuvo Padilla, “no hemos tenido apoyo del gobierno. Incluso a muchos municipios les dieron un millón y medio para reparación de caminos, pero con nosotros todo quedó en pláticas”.

Igual situación se vive en Colomoncagua, Intibucá, otro de los municipios el occidente del país en alerta roja. Augusto Rivera, alcalde de este municipio relató que ahí, a pesar de que está lloviendo, el tema de la sequía es delicado.

“Aquí hay una división política muy grande, muy marcada, cuando el gobierno manda alguna ayuda, ésta no llega a la municipalidad, sino que se la entregan al líder del partido Libre para que la reparta a quien él considere de su conveniente”, condenó.

“Muchas veces el apoyo no llega a la gente que lo necesita, porque él escoge su gente. El gobierno mandó el bono tecnológico, pero se lo entregó a personas que no hace ni milpa y que tienen a sus hijos en Estados Unidos. A la gente que necesitaba no le dio”, lamentó Rivas.

Otro problema, a criterio de los alcaldes consultados, es que una vez entregado el paquete de ayuda, como los técnicos de la SAG no aparecen por ningún lado, los campesinos tienen que ingeniárselas para la siembra, ya que en el campo carecen de tecnología y de técnicas de manejo de los cultivos.

Por su parte Marlon Osorto, alcalde de Reitoca, sostuvo que previniendo una crisis de granos como consecuencia de la sequía, la municipalidad reactivó el banco de granos básicos, gracias al apoyo de 500 mil lempiras que le dio una institución privada.

Los riesgos de una crisis alimentaria, así como de la salud y la educación, están latentes. “Venimos de una crisis provocada por una pandemia y entramos a otra generada por la naturaleza. Las lluvias son erráticas lo que provoca incertidumbre en el campo. Ante ello lo que queda implementar algunas de prevención como el fortalecimiento de un banco de granos”, sostuvo Osorto.