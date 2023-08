Esta situación no solo ocurre en este centro educativo, EL HERALDO Plus visitó al menos cinco escuelas con el mismo problema, sin contar los miles de institutos públicos que ni siquiera tienen equipo tecnológico.

“Se limita uno a los que tiene uno a la mano, pero limita el aprendizaje, no se les puede ampliar, estamos solo a lo que se tiene acá y van a estudiar el tercer ciclo con esa dificultad de que no trabajan aquí con internet”, condenó el docente.

“El mundo va progresando, va cambiando a la era de la tecnología, pero (los estudiantes) van a salir de sexto y así no podemos avanzar” porque no tienen acceso a red, lamentó Fausto Mejía, director de ese centro educativo.

El oriente parece estar entre los puntos geográficos rezagados en la categoría “sin herramientas de transformación digital”, es decir, donde las escuelas no cumplen con ninguno de los requisitos.

Aunque la situación parece ser más notable en el oriente, en todo el país hay miles de casos de escuelas que no tienen equipo tecnológico, internet ni docentes preparados.

Estas escuelas están en la categoría “sin herramientas digitales”, ya que al observar el mapa tenían cero equipo, sin acceso a internet, no contaban con plataformas digitales y los docentes tampoco recibían capacitación.

“Kit de robótica: N/D, conectividad (Mbps): N/D, equipo wifi: N/D, programas formativos: No, cooperantes: (en blanco)”, se leía en la descripción que Educación puso en la escuela Ramón Villeda Morales de Gracias a Dios.

Por ello, este entro estaba en la categoría “sin herramientas de transformación digital”, una de las miles que aparecen en rojo a nivel nacional.

“Hay centros educativos que lastimosamente necesitan un proceso de reconstrucción de infraestructura para poder llevar un programa como estos, por eso estamos articulando con construcciones escolares para que estas escuelas puedan tener esas condiciones”, justificó Luis Espinal, coordinador del Programa de Transformación Digital.