Esta es una de las causas para los que estudiantes hayan perdido 31 días de clases del año lectivo 2023 (un mes completo), aunque no es la más constante.

El centro educativo, que consta de apenas un aula, pierde clases cada vez que la maestra no puede ir o, según el calendario, cuando hay feriados programados.

“La profe no vino, creo que está enferma”, contestó uno de los niños cuando la periodista le preguntó si iban a clases.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El centro educativo rural Rosa Soriano , en El Guayabo, San José, Choluteca, estaba cerrado cuando el equipo de EL HERALDO Plus lo visitó a mediados de agosto de 2023.

Pese a eso, Cáceres cuestionó que los estudiantes siguen con bajo rendimiento en español y matemáticas, lo que relacionó -en muchos casos- con la falta de clases.

“Para llegar a calidad educativa tiene que pasar por cantidad de días. No entiendo a veces a los funcionarios públicos diciendo que el tiempo no importa, eso no es posible, cualquier deporte, cualquier oficio que usted quiera aprender necesita invertir tiempo para poder lograr la meta”, expuso.

Advirtió que los niños no mejorarán en español y matemáticas si no se dedican los 200 días de clase, porque al multiplicarlo los cinco días de la semana significan 1,000 horas de clases. “Primero es el tiempo de clases y luego la calidad educativa, no a la inversa”, recomendó.

Cáceres también recordó que el presupuesto de Educación es de 40 mil millones al año para 200 días de clases, lo que significa que cada día se invierten unos 200 millones de lempiras en salarios de profesores, infraestructura y hasta materiales educativos.

Esto significa que al multiplicar esos 200 millones entre los 31 días de clases perdidos, también hay unos 6,2000 millones de lempiras que no se invierten de forma correcta.