TEGUCIGALPA, HONDURAS. “Hola, buenas tardes. ¿Sabe a dónde queda el centro educativo Marisela Figueroa?”, consultó la periodista cuando se encontró a un grupo de mujeres afuera de una escuela de Calicanto, en el municipio de Curarén, Francisco Morazán.

La mujer se quedó pensando. Se acercó a otras personas a preguntar y segundos después caminó hacia el vehículo donde estaba el equipo de EL HERALDO Plus, en una polvorienta calle.

“Yo soy docente de esta escuela”, dijo señalando el centro de educación del que venía saliendo a eso e la 1:00 de la tarde. “Yo los puedo llevar, pero es una casa particular y la maestra se fue”, continuó explicando.

La mujer se subió al vehículo, pero fue hasta media hora después que pidió al conductor detenerse. “Creo que quedaba por aquí, hay que bajarse a preguntar”, solicitó.

El equipo de EL HERALDO Plus la acompañó hasta una vivienda que tenía la puerta semiabierta, al fondo estaba una ama de casa cocinando.

“Buenas tardes. Andamos buscando el centro educativo Marisela Bustillo, nos dicen que queda cerca de aquí”, preguntó la periodista.

La joven de tez trigueña no sabía si ese era el nombre de la institución que ella imaginaba, pero afirmó que en 2022 estuvo funcionando y que en este año no hubo matrícula porque decían que los niños no tenían la edad suficiente para ir a prebásica.

“Mi cuñada iba a poner a su niño, pero por eso no pudo y lo cerraron”, explicó, al decir que la maestra “vendió (su terreno) y se fue de aquí”.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus encontró el nombre del Centro Comunitario de Educación Prebásica (Ccepreb) en una lista de 5,609 centros educativos cerrados a nivel nacional entre 2013 y junio de 2023, según la solicitud de información SOL-SDE-3250-2023 que respondió la Secretaría de Educación.

En la base de datos, el reporte decía que la institución educativa, ubicada en una zona rural de Curarén, había cerrado por “baja matrícula” y, aunque no está alejado de lo que realmente pasó, también influyó el que no hubiera una maestra para impartir clases. La que había era voluntaria y como el pago -entre 1,000 y 2,000 lempiras- era simbólico, emigró de Honduras.