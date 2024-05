Alcalde de Alianza sobre proyecto en Costa de los Amates: “No era el que necesitábamos”

ALIANZA, VALLE.- Resignado a volver a ver a su comunidad con el agua al cuello e incomunicada atendió a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus Faustino Manzanares, alcalde de Alianza, Valle.

El edil por el Partido Liberal explicó que en primera instancia todo estaba marchando de la mejor manera. “El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) que estaba antes, Mauricio Ramos, había tomado los estudios de la Cooperación Suiza para realizar el proyecto y así se socializó con los vecinos, pero posteriormente cambiaron las decisiones”.

Manzanares argumentó que la presidenta prometió bordas engavionadas dejándolas tiradas en un calle cerca de donde se desarrolló el proyecto de mitigación.

“El año anterior hicieron unas bordas similares a las de ahorita y en la primera crecida se fueron, las socavó, no resistió, eso se los hicimos saber a la SIT la comunidad, gente mayor”, recordó el funcionario local.

El alcalde relató que “mandaron un ingeniero que dijo que iban a soportar, no tomaron en cuenta los estudios, les dijimos que eso no iba funcionar, yo después me dejé de meter con la SIT porque no era el proyecto con el estudio de la Cooperación Suiza”.