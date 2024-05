Honduras tampoco se ha quedado atrás, ya que en el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández (preso en Estados Unidos por narcotráfico), se adquirieron varios software de espionaje sobre los que nunca se han rendido cuentas, es decir, no se ha dicho qué pasó con esos sistemas o si aún siguen vigentes, recordó.

Algunos sectores de derechos humanos, líderes políticos y periodistas manifestaron su precaución; otros prefirieron no referirse al tema, debido a que es poca la información que se ha dado a conocer por parte de los entes del Estado.

El proceso de contratación directa No. SEDS-CD-GA-2023-001 fue otorgado a las empresas Honduras Technology, S.A de C.V. y Eyetech Solutions S.A. de C.V., esta última relacionada con la venta de equipo espía a El Salvador y México, como el software Pegasus, por medio del cual se le daba seguimiento a periodistas y personas de sociedad civil.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus reveló que la Secretaría de Seguridad realizó una compra valorada en 583.3 millones de lempiras en armamento, equipo tecnológico de inteligencia, y los vehículos tácticos Sandcat Largos, mejor conocido como Black Mamba.

Son tres compras en el mismo contrato, una supuestamente de cuatro drones, valorados en 77.5 millones de lempiras; la segunda compra de 20.2 millones de lempiras, en la que no se detalla nada del tipo de tecnología comprada. La tercera compra es de 130.5 millones de lempiras por la adquisición de 10 vehículos Sandcat Largo, denominados Black Mamba.

La dependencia estatal omitió información sobre qué equipo se está comprando, basados en la resolución No. SO-139-2018, que habla de las “especificaciones técnicas del armamento y equipo adquirido”.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus realizó solicitudes de información sobre la compra de la Black Mamba, pero la Secretaría de Seguridad se negaba a entregar cualquier tipo de documentos.

El problema es que no existe rendición de cuentas sobre qué pasó con esos software o si hay nuevas compras de mecanismos de vigilancia electrónica, destacó.

“Esta es una situación sumamente delicada, por supuestos, teniendo la experiencia que no ha habido rendición de cuentas sobre la adquisición de esos software y mucho menos sobre las personas que vigilaban”, expresó Tábora.

Alertó que el dinero que en el contrato de las Black Mamba no tiene asignación posiblemente se haya asignado para pagar las licencias de los equipos de escucha, ubicación y lectura de los software NiceTrack y Verint Systems, que se adquirieron en tiempos de Hernández y que este gobierno dejó vencer.

Una fuente consultada por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, que pidió el anonimato por seguridad, corroboró que la empresa mexicana Eyetech Solutions es una filial de una empresa Israelí y con ellos por lo general se trata directamente.

Desde entonces se ha venido exigiendo mayor transparencia en el uso de esa tecnología porque cualquier software de esta naturaleza si no se opera bajo los suficientes controles pueden ser utilizado para hacer vigilancia y, sobre todo, con mayor peligro a los periodistas y los defensores de derechos humanos, advirtió.

“El hecho de que la empresa mexicana haya vendidos vehículos a la Secretaría de Seguridad y que en su momento también hayan planteado que son otro tipo de contratos y unas condiciones que de repente el pueblo hondureño no ha tenido a la vista; están haciendo muchas cosas y no hay transparencia”, lamentó, mientras decía que el pueblo hondureño, periodistas y medios de comunicación demandan transparencia.

Por su parte, Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH) lamentó que “se están haciendo muchas cosas y no hay transparencia”.

Para el experto en temas de seguridad, se debe utilizar tecnología de punta para realizar las investigaciones de inteligencia contra el crimen organizado y la población no tiene que darse cuenta porque es investigación criminal.

El problema es que eso en el país nunca ha ocurrido, aún sabiendo que se han comprado software, tal y como sucedió en el gobierno anterior, cuando se filtraron documentos sobre la compra de estos sistemas y no hubo rendición de cuentas, sostuvo.

Siempre las instituciones ponen de argumento la seguridad nacional para no dar información, pero el problema es que no existen normativas claras que definan qué implica la seguridad nacional y cuáles son los alcances y los procedimientos de rendición de cuentas a posteriori, dijo.

“Con el nuevo gobierno se esperaba que todas estas instituciones de las que se denunció, que formaban parte de lo que se denomina como narcodictadura, tuvieran rendición de cuentas sobre la utilización de los fondos, pero sobre todo, de los objetivos políticos que tenía, pero no ha pasado”, condenó Tábora.

La fuente anónima, consultada por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus, dijo que los equipos espía son manejados por la DNII, que está bajo el mando de un oficial de la Policía.

“El problema con la DNII es que no hay controles públicos sobre ella, por la estructura misma, ya que la misma depende del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad de Estado”, condenó Tábora.

Pero no descartó la posibilidad que el país también haya adquirido equipos de inteligencia para espionaje, como ocurrió en El Salvador y México. “No descartamos esta posibilidad que se haya contratado estos servicios de inteligencia y también para el control inmediato de los periodistas en nuestro país”, opinó.

Ortiz dijo desconocer detalles del contrato, mismo al que EL HERALDO Plus tuvo acceso en una versión pública que omitía detalles de la compra de las Black Mamba, armas, drones y equipo de inteligencia valorados en 583 millones de lempiras.

Ante esto, pidió al gobierno que “ respete la libertad de medios de comunicación, que respete la libertad de expresión de los ciudadanos , que respete la libertad de prensa como un derecho de los periodistas y que nos dejen en libertad. No queremos dictaduras en Honduras, no vamos a permitir que se violente la libertad de expresión”.

Incluso, afirmó que en Honduras “hemos tenido suerte hasta el momento que no nos han encarcelado, no han cerrado medios de comunicación; siempre lo hemos estado manifestando, en este gobierno vamos hacia la ruta del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua”, advirtió.

Según el portal web de Eyetech Solutions S.A. de C.V. la empresa se especializa en seguridad cibernética basada en análisis metodológicos de los entornos y activos de las organizaciones con las cuales trabajan.

EL HERALDO Plus mandó preguntas a la empresa Eyetech Solutions sobre los equipos que están vendiendo a Honduras, pero no dieron respuesta, lo mismo pasó con el general Gustavo Sánchez, ministro de seguridad, quien no respondió las llamadas y mensajes a su celular.