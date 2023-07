TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Circulan en redes sociales y grupos de WhatsApp, así como en medios de comunicación una imagen que, supuestamente, muestra que la visa americana de Luis Redondo, el presidente del Congreso Nacional, fue denegada por Estados Unidos.

Sin embargo, es falso: no hay evidencia de que esto sea así hasta el 28 de julio de 2023 y, además, se trata de una imagen manipulada. Redondo dijo a la Unidad de Verificación de EL HERALDO Plus que su visa no ha sido denegada por Estados Unidos, como lo afirman usuarios en redes sociales y medios de comunicación desde, al menos, el 27 de julio.