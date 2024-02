TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Están moviéndose en TikTok publicaciones que aseguran falsamente que el actor Tyrese Gibson, quien interpreta a Roman Pearce en una de las películas de “Rápidos y furiosos” murió en un accidente de tránsito.

Pero es falso. Tyrese Gibson de hecho publicó contenido en sus redes sociales recientemente, entre el 11 y 13 de febrero de 2024, días antes de la publicación de esta verificación.

“FUNERAL! Tyrese Gibson died a the age of 44 after a traffic accident”, dice la descripción de la entrada publicada en inglés que, al traducirlo al español, significa: “FUNERAL! Tyrese Gibson murió a la edad de 44 años después de un accidente de tráfico”.