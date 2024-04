EL HERALDO Plus Factual contactó a Salvador Nasralla para conocer la fuente de su afirmación, pero no obtuvo respuesta a las llamadas y mensajes.

Sin embargo, no es cierto. Pese a que si el área pierde las características de “zona protegida” producto de un incendio natural o provocado u otro desastre natural, no existe una normativa vigente ni decreto que permita la solicitud para urbanizar y dicha acción (en caso de concretarse) se realice de manera impune.

Tras analizar las leyes, no se encontró que se otorgara permisos para urbanizar áreas protegidas en caso que estas hayan sufrido un siniestro u otro evento, pese a lo que asevera el designado presidencial Salvador Nasralla.

Además, los cambiantes Planes de Manejo en las Áreas Protegidas reiteran que “están prohibidas las lotificaciones y las urbanizaciones que no estén reguladas en el marco de la ley” en dichas zonas.

Por su parte, la Ley General del Medio Ambiente , en su sección C, artículo 47, nuevamente ordena la protección de los bosques nacional contra incendios y que sea de “interés público” .

Además, este equipo comprobó que en las reformas realizadas a la Ley Forestal del Área Protegida y Vida Silvestre, entre 2010 y 2013, no se contempla que una área protegida, luego de ser dañada por un desastre, pueda ser se usada para su explotación.

El equipo de fact-checking de EL HERALDO constató que en dicha normativa no se establece que un área protegida deja de serlo en caso de incendio, sino al contrario, ordena su protección, como lo que ocurrió en La Tigra a fines de marzo.

“Corresponde a: 1 Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, has Protegidas y Vida Silvestre (ICF), la preparación del Plan Nacional de Protecci6n Contra Incendios Forestales y el Plan Nacional de Control de Plagas y Enfermedades Forestales, con la participación del sector p~blico, privado y social de Áreas forestales. En todo caso, la responsabilidad de la educación de los planes, corresponde a los titulares del dominio”, detalla .

Área protegida puede dejar de serlo, pero ley no lo regula

A criterio de Christopher Castillo, coordinador de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), no existe una ley que permite la urbanización en un área protegida y lo que se hace es “acomodar la situación” de manera impune para que una área protegida deje de serlo.

“Cuando se eliminan esas características la zona deja de ser protegida automáticamente cómo se logra esto bueno, si la zona protegida es un área de bosque y si yo elimino el bosque deja de ser un área protegida de bosque porque no hay bosque”, declaró en conversación con EL HERALDO Plus Factual.

Explicó que en el caso de los incendios provocados con el fin de urbanizar la zona se realizan por beneficio personal con el argumento que el bosque ”está al servicio de todos” y en otros casos los pirómanos aprovechan la temporada de verano para camuflar un “siniestro provocado con uno natural”.

“Todos los años pasa esto y aprovecha la temporada donde efectivamente si hay incendios naturales para que no exista una sospecha que siempre hay porque ya se sabe su dinámica sobre un delito ambiental”, agregó.

Asimismo, un miembro de la fundación Amitigra (cuya identidad no quiso ser compartida a este equipo) consideró que las leyes no deben tener vacíos y se debe tipificar de manera más clara las prohibición de lotificaciones en las áreas protegidas que hayan sufrido un incendio provocado pues considera que desde la actual ley ”casi no tienen protección”.

De hecho, el presidente del Congreso, Luis Redondo, presentó el miércoles 4 de abril una iniciativa de ley para prohibir lotificaciones y construcciones bajo cualquier concepto en zonas que hayan sido deforestadas por incendios en un periodo de 50 años.