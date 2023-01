El congresista aseguró que no ha recibido el subsidio y “cuando lo reciba lo voy hacer público”, enfatizó.

Más tarde, el jefe de bancada de los liberales aclaró en un canal de televisión hondureño que no tenía el número exacto de los diputados liberales que recibieron el subsidio.

Además, dijo que el subsidio lo están dando en cheques y no en transferencia.

Agregó que “los diputados están para legislar y eso de (recibir subsidios) no es correcto”.

El diputado Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), dijo al equipo de Fact Checking que su bancada no ha firmado, solicitado o recibido subsidios.

En un video publicado en las redes sociales, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, dijo, entre otras cosas, que “ésta bancada no está en disposición de aceptar dinero para diputados”.

El congresista declaró: “lo manifestamos categóricamente, cualquier ayuda, cualquier beneficio que se dé desde el Congreso tiene que ser directa al pueblo”.

Zambrano reafirmó a este rotativo que los diputados de su partido no aceptan nada del subsidio y que los liberales son los que acenptaron y los de Libre.

Bajo esta misma línea se pronunció Maribel Espinosa del PSH, quien en pocas palabras se jactó de que “yo no recibo ni recibiré ningún subsidio, no me parece correcto”.

El equipo de Fact Checking de EL HERALDO Plus evidenció que e sí se aprobó el bono de ayuda comunitaria.

¿Qué dice el titular del Congreso y la ley?