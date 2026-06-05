Fausto Cálix exagera en la cifra de aumentos al magisterio entre 2023 y 2025

"El gobierno de Libre, en el primer año: 1,500 de aumento; segundo año: 1,500; tercer año: 1,800. En total, en tres años acumulados, fueron 4,800 lempiras de aumento al gremio magisterial", afirmó (desde el minuto 29:55).

Tegucigalpa, Honduras.- Fausto Cálix, exdirector de la Administración Aduanera, aseguró que durante el gobierno de Xiomara Castro los docentes recibieron un aumento salarial de 1,500 lempiras en el primer y segundo año, y de 1,800 lempiras en el tercero, para un incremento acumulado de 4,800 lempiras en los tres años.

EH Verifica pidió comentario a Cálix, pero hasta el cierre de este fact-check no obtuvo respuesta.

Por lo tanto, la suma de estos aumentos da como resultado 4,600 lempiras, cifra que difiere de los 4,800 lempiras señalados por Fausto Cálix.

No obstante, la declaración de Cálix es engañosa porque mezcla datos correctos e incorrectos. Aunque los montos mencionados por el exfuncionario para el primer y tercer año son correctos, en 2024 los docentes recibieron un incremento de 1,300 lempiras, no de 1,500.

Los datos revisados señalan que fue durante 2023, 2024 y 2025, en el gobierno de Xiomara Castro, cuando se aplicaron incrementos salariales al magisterio mediante acuerdos entre la Secretaría de Educación y las organizaciones magisteriales.

De acuerdo con los registros, estos aumentos fueron incorporados al salario base y a componentes colaterales establecidos en el Estatuto del Docente, como calificación académica y antigüedad.

En 2023 , los registros indican que se aplicó un incremento de 1,500 lempiras al salario base docente. Este ajuste fue incorporado en el presupuesto del sector educación y se aplicó como parte de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y el magisterio.

En 2024 , el ajuste salarial se estructuró principalmente mediante un incremento de 1,300 lempiras al valor de la hora clase, lo que impactó el salario base de los docentes.

En 2025 , el reajuste incluyó un incremento de 1,500 lempiras al salario base y un complemento de 300 lempiras por calificación académica, lo que elevó el incremento mínimo a 1,800 lempiras.

Al sumar los incrementos base documentados para cada año —1,500 lempiras en 2023, 1,300 en 2024 y 1,800 en 2025—, el total acumulado es de 4,600 lempiras, y no de 4,800, como afirmó Cálix.

Joel Navarrete, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (Copemh), confirmó a EH Verifica el incremento recibido por los docentes durante la actual administración.

“Con la presidenta Xiomara se recibieron ajustes salariales, dos de 1,500 y uno de 1,300”, aseguró Joel Navarrete, expresidente del Copemh.

Por lo tanto, la afirmación de Fausto Cálix es engañosa. Los registros revisados indican que entre 2023 y 2025 los docentes recibieron incrementos salariales de 1,500 lempiras en 2023, 1,300 lempiras en 2024 y 1,800 lempiras en 2025, lo que suma un total de 4,600 lempiras, cifra distinta a los 4,800 lempiras señalados por Cálix.