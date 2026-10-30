Estos son los bulos que usan la imagen de LA PRENSA para robar datos

Tegucigalpa, Honduras.- En los últimos días han circulado en redes sociales y servicios de mensajería supuestos artículos atribuidos a LA PRENSA que informan sobre presuntos atentados contra reconocidos empresarios y figuras públicas hondureñas.
Aunque los relatos cambian, las publicaciones utilizan un mismo recurso: reproducen el nombre, el logotipo y el diseño del periódico para presentar como verdaderas noticias que nunca fueron publicadas por LA PRENSA.
Los contenidos hacen referencia a supuestos ataques armados o hechos violentos contra Mateo Yibrín, Camilo Atala y Eduardo Maldonado. En cada caso, las publicaciones presentan titulares llamativos y detalles sobre los presuntos incidentes para hacer creer a los usuarios que están leyendo una noticia publicada por LA PRENSA.
Sin embargo, detrás de esa apariencia informativa hay páginas que suplantan la identidad del periódico. En los casos de Yibrín y Atala, las verificaciones identificaron sitios externos que reproducían elementos gráficos de LA PRENSA, pero utilizaban direcciones electrónicas distintas de su dominio oficial.
Una estrategia similar aparece en la supuesta noticia sobre Eduardo Maldonado, que también utiliza la imagen del medio para dar credibilidad a un hecho que LA PRENSA nunca publicó.
Además, los contenidos sobre Yibrín y Atala estaban vinculados con la promoción de plataformas de inversión y mecanismos engañosos para captar información de los usuarios.
Este tipo de engaño no solo busca difundir información falsa o aprovechar la preocupación que puede generar un supuesto atentado. También utiliza la credibilidad de un medio de comunicación para conducir a los usuarios hacia sitios ajenos a LA PRENSA, donde pueden quedar expuestos a estafas o al robo de datos personales.
A continuación, repasamos uno a uno los bulos que han utilizado el nombre y la imagen de LA PRENSA para dar apariencia de legitimidad a estos supuestos atentados:
LA PRENSA no informó sobre un supuesto atentado contra Mateo Yibrín
Circula en redes sociales un supuesto artículo atribuido a Diario LA PRENSA que informa sobre un presunto atentado contra el empresario hondureño Mateo Yibrín, director ejecutivo de Grupo Cadelga, ocurrido en San Pedro Sula, Cortés.
Sin embargo, el contenido es falso. LA PRENSA no publicó esa información. Se trata de una página que suplanta la identidad visual del medio de comunicación y utiliza la supuesta noticia para promocionar una plataforma de inversiones.
La publicación lleva como titular textualmente: “«Llevan años queriendo destruirme»: atentado contra Mateo Yibrín, Director ejecutivo de Grupo Cadelga, un grupo agroindustrial hondureño”.
Según el contenido, el vehículo blindado en el que supuestamente viajaba Yibrín fue atacado a disparos por dos hombres que se transportaban en una motocicleta, mientras circulaba cerca de las instalaciones de Grupo Cadelga, en San Pedro Sula.
LA PRENSA no publicó este artículo sobre un supuesto atentado contra Camilo Atala
Circula un supuesto artículo atribuido a Diario LA PRENSA que informa sobre un presunto atentado contra el empresario hondureño Camilo Atala, presidente ejecutivo de Grupo Financiero Ficohsa.
Sin embargo, la información atribuida al periódico es falsa. Una revisión de su sitio web oficial y de los resultados de búsqueda de Google no encontró registros de que LA PRENSA haya publicado esa noticia.
La publicación lleva como titular: “«Llevan años queriendo destruirme»: atentado contra Camilo Atala, presidente de Grupo Financiero Ficohsa”. Está fechada el 21 de octubre de 2026 y presenta como autor a Elvis Mendoza.
Captura de supuesto artículo sobre atropello de Eduardo Maldonado no es de LA PRENSA
Circula en WhatsApp un supuesto artículo atribuido a LA PRENSA que informa que Eduardo Maldonado, director de HCH, habría sido atropellado cuando salía de una radio en Tegucigalpa.
El contenido asegura que un vehículo embistió al comunicador y huyó del lugar sin detenerse.
Sin embargo, LA PRENSA no publicó esa noticia y HCH desmintió el supuesto hecho en su noticiero matutino del 27 de octubre. Además, una revisión de los artículos firmados por el periodista Elvis Mendoza en la fecha indicada no permitió localizar la publicación.
“Ataque a Eduardo Maldonado: un carro lo embistió a la salida de la radio y se dio a la fuga”, es el presunto título que aparece en la captura de pantalla que circula en WhatsApp.