Es falso que estudiantes gritaran “No volverán” en este video a Rixi Moncada en la UNAH

Sin embargo, el video está descontextualizado: los gritos no iban dirigidos a Moncada. En el minuto 1:50:55 de la transmisión completa del evento, publicada en YouTube por Canal 8, se escucha un grito de “¡Viva Rixi!” y posteriormente “¡No volverán!”, expresión que no iba dirigida a la candidata presidencial, sino a la oposición. El conversatorio continuó con normalidad.

Tegucigalpa, Honduras.- En redes sociales circula un video que afirma que estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) gritaron "No volverán" en contra de Rixi Moncada, candidata presidencial de Partido Libertad y Refundación (Libre) e incluso que no la dejaron terminar su discurso.

Una búsqueda inversa en Google con una captura de pantalla del video, usando la herramienta Invid We Verify, condujo a la transmisión completa del conversatorio con una duración 2:48:07 en el canal de YouTube de Canal 8 publicado el 12 de junio de 2025.

En el minuto 1:50:55, Moncada afirma: “Hoy, una mujer presidenta, y el 30 de noviembre, la segunda mujer presidenta”. En ese momento, un estudiante grita “¡Viva Rixi!”, seguido por un coro de “¡No volverán!”, expresión característica del partido Libre que se refiere a la oposición y no a la propia candidata.

Moncada continuó el conversatorio sin interrupciones, respondiendo a las preguntas formuladas por los estudiantes.

La consigna “No volverán”, es utilizada de forma recurrente por dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido Libre como rechazo al retorno del Partido Nacional o el Partido Liberal a la presidencia.

Por lo tanto, los estudiantes no gritaron “¡No volverán!” en contra de Rixi Moncada, La transmisión completa del evento evidenció que los gritos de “¡No volverán!” no iban dirigidos a la candidata presidencial. Además, no hubo interrupciones a su discurso ni evidencia de rechazo por parte del estudiantado.