Es falso que María Celeste Arrarás fue asesinada en México en noviembre de 2024

“Fue atacada el miércoles en su negocio de comida ubicado en la ciudad de Colima, Colima. La Fiscalía General del Estado informó sobre el ataque con arma de fuego, pero indican que hasta el momento no cuentan con información que sugiera que el crimen está vinculado a su trabajo periodístico”, menciona textualmente parte del video que cuenta con más de 4,600 me gustas y 1,400 compartidos.

No hay registro de su fallecimiento

Una búsqueda en Google, con las palabras claves “María Celeste Arrarás+ murió” descartó su muerte debido a que no arrojó resultados que prueben, con fuentes oficiales, su fallecimiento.

Al buscar en Google con las palabras clave “atacada” + “Colima” + “trabajo periodístico” se encontró una publicación en Instagram de Zamora que tienen el mismo audio, pero es referente al asesinato de la periodista mexicana de espectáculos Patricia Ramírez González, conocida como “Paty Bunbury”, el pasado 31 de octubre de 2024 y no a la muerte de María Celeste Arrarás.

En un video publicado en sus redes sociales, Arrarás desmintió lo rumores de su supuesto fallecimiento.

“La semana pasada me mataron dos veces, una, por supuesto, leucemia y otra supuestamente asesinada en México, donde no he estado hace varios meses, así que ningún fundamento, algo que solamente lo hacen para que sus vídeos hagan virales y a lo mejor monetizar los o por likes”, publicó la presentadora.

En conclusión, la presentadora de televisión, María Celeste Arrarás, no murió, pese a que así lo comparten usuarios en TikTok.