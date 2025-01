Inicia la propaganda política y Honduras sin armas para la desinformación

Esto, en consecuencia, no solo refleja una percepción generalizada de desilusión hacia la clase política, sino que también abre la puerta a fenómenos que erosionan aún más la legitimidad del proceso democrático, siendo la desinformación uno de los problemas más graves.

Sin embargo, en Honduras, este momento suele estar cargado de desafíos que no solo afectan la calidad de las campañas, sino también la percepción de los ciudadanos sobre el proceso electoral.

7

A 50 días para las primarias, en Honduras la desinformación es impune porque no está regulada. Es más, ninguno de los entes electorales (Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia Electoral) ha lanzado alguna iniciativa de lucha contra este fenómeno, que puede ser usado para atacar a los políticos o un arma que ellos pueden usar.

8

Y los ejemplos de las elecciones de 2024 en otros países son un espejo para Honduras: en Estados Unidos, México y Venezuela, por ejemplo, la desinformación ha demostrado ser un arma poderosa.

9

Desde noticias inventadas hasta videos editados, estas tácticas han moldeado la opinión pública con la intención de influir en los resultados electorales, comprobó EL HERALDO Verifica.

10

“Estaremos haciendo monitoreo digital para suministrar información a la Unidad; hoy más que nunca la población debe de ser vigilante y no creer todo aquello que se publique en las redes sociales”, recomendó Ivonne Ardón, comisionada de Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF).

11

“Hay que saber qué se va a consumir de esa información que se publica (en redes sociales) y no creer todo lo que se está diciendo. Sobre todo hacemos este llamamiento a la sociedad, a la población que no repliquen información si realmente no se tiene confirmada la fuente”, añadió.

12

Lo lamentable, para los verificadores de noticias, es que, hasta ahora, no existen protocolos gubernamentales en Honduras para combatir la desinformación electoral.

13

Es más, EL HERALDO Verifica ha denunciado la falta de iniciativas de las instituciones estatales. De hecho, la última vez que el CNE respondió a comentarios sobre este tema, dijo que “es una tarea pendiente”.

14

Investigaciones de EL HERALDO Verifica demuestran que 10 cuentas, principalmente en TikTok y X, usan los temas políticos para desinformar a los hondureños, algo que a la fecha no ha cambiado por la falta de leyes ni regulaciones de las plataformas.