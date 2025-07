Audio atribuido a Cossette López sobre el TREP presenta indicios de manipulación con IA

Tegucigalpa, Honduras.- Usuarios en redes sociales han compartido cientos de veces un video en el que se oye a la consejera presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, supuestamente hablar sobre el riesgo que está corriendo con la aprobación del sistema Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

Pero, en realidad, el audio de 25 segundos de duración tiene ciertas características que pueden sugerir que presenta alguna manipulación hecha con inteligencia artificial (IA).

Sin embargo, tampoco hay prueba contundente que confirme que se trata de la voz natural de López.

“Ustedes pueden ver que me estoy jugando mi reputación y mi carrera con esto del TREP. Y ninguno de ustedes sale a defenderme. Aquí estuvo esta gente chusma de Libre y nadie dijo nada. Ahí me pasa llamando Salvador todo histérico y todavía regañando. Ya le dije que no puedo hacer más porque después a quién van a fregar es a mí y nadie de ustedes va a meter las manos”, dice presuntamente la presidente del CNE en el audio “filtrado”.

Según las narrativas de los usuarios en redes sociales, la supuesta declaración de López fue grabada en una reunión en la que expresó sentirse molesta por las presiones que recibe por su cargo.