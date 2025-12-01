Las 12 claves de lo que pasó en las elecciones generales de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras celebró el domingo 30 de noviembre las elecciones generales en un ambiente donde primó la democracia. No obstante, hubo algunos incidentes que marcaron el proceso y dejaron incertidumbre entre la población.

Aunque todo fue solventado o los hondureños decidieron pasar página, esto aportó mayor polarización entre la población. Pese a eso, el proceso culminó con tranquilidad. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) aún continúan con el escrutinio de actas.

Estas son algunas de las situaciones que se presentaron en los comicios generales 2025.

1. Acto inaugural sin presencia de Cossette López

La consejera vocal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, no asistió al acto protocolario de inauguración de las elecciones generales para proteger su integridad debido a amenazas. "Proteger mi vida y la de mi familia no es un acto de temor: es un acto de responsabilidad”, escribió López.

2. Problemas con dispositivos biométricos

Desde el inicio de las elecciones, los electores reportaron fallas en el sistema biométrico. Reportaron falta de conectividad, problemas en la lectura de huellas y hasta que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos (JRV) no sabían utilizar el dispositivo. Esto ocasionó que las votaciones avanzaran de forma muy lenta, generando largas filas y malestar entre los ciudadanos.

3. Hondureños votaron tarde

A las 7:00 de la noche todavía estaban abiertas más de cuatro mil JRV, las autoridades electorales, a partir de datos proporcionados por los dispositivos biométricos, indicaban que los ciudadanos llegaron en horas de la tarde a votar.

4. Horario de cierre de Juntas Receptoras de Votos (JRV)

De conformidad con la Ley Electoral, el cierre de las votaciones, que estaban previstas para las 5:00 pm por decisión unánime de la JRV, podrían ser prorrogadas hasta por una hora más (hasta las 6:00 pm). Sin embargo, la JRV estaba en la obligación de atender al último ciudadano en fila para ejercer el sufragio.

5. Militares escanean credenciales de observadores

La Red por la Defensa de la Democracia (RDD) denunció que militares escanearon las credenciales de los observadores en zonas como Atlántida, Cortés y Lempira. Los mismos observadores, además, dijeron que los miembros de las Fuerzas Armadas estaban tomando fotografías y videos.

6. Denuncias de cierre de JRV y restricción a observadores

Ciudadanos que votaron en el Instituto España Jesús Milla Selva denunciaron que algunas Juntas Receptoras de Votos cerraron sus puertas mientras se realizaba el conteo de sufragios. Por otra parte, en la Escuela Guatemala de la colonia Torocagua, miembros de una JRV expulsaron a observadores de las aulas donde se llevaba a cabo el escrutinio, argumentando que debían mantener una distancia de varios metros, según lo establecido por la ley electoral. Lo mismo ocurrió en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

7. Elecciones no fueron pensadas para adultos mayores y personas con discapacidad

Algunas urnas ubicadas en el segundo y tercer nivel de centros de votación generaron un acceso limitado para los adultos mayores, así como para las personas con discapacidad. En ciertos casos, los miembros de la JRV tuvieron de desplazarse hasta donde se encontraban las personas habilitadas para votar.

8. Luis Redondo fue abucheado

Bajo el resguardo de los custodios, el presidente del Congreso Nacional y aspirante a la reelección como diputado por Cortés, Luis Redondo, logró ejercer el sufragio en medio de los abucheos y malestar de los votantes del instituto San Vicente de Paúl en San Pedro Sula. Sin respetar el derecho de los demás, el político votó sin hacer la fila como cualquier ciudadano.

9. ¿Anulado el voto de Roberto Contreras?

El alcalde Roberto Contreras aclaró que, aunque sus papeletas al momento de depositarlos en las urnas no contaban con el sello de ratificado, las mismas no constituyen motivo de anulación, ya que si tenían las firmas del presidente y del secretario de la JRV, un requisito indispensable para validar cualquier voto, según lo establece la normativa electoral.

10. Rixi Moncada guarda silencio

Minutos antes que el Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgara los resultados oficiales de las elecciones generales, la precandidata presidencial Rixi Moncada, del Partido Libertad y Refundación (Libre) anunció que se pronunciaría sobre los datos del conteo hasta este lunes.

11. Reacción Mel Zelaya al primer corte del CNE

Después de que el CNE en cadena nacional diera a conocer el primer corte de resultados de las elecciones generales, el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, a la militancia de Libre “mantener la vigilancia y el compromiso hasta que se complete el escrutinio final de las elecciones generales 2025”.

12. Candidatos se declaran ganadores

Desde la sede del Partido Liberal, Salvador Nasralla, candidato presidencial, explicó que existe un empate técnico entre él y Nasry “Tito” Asfura candidato del Partido Nacional, ante los resultados presentados por el CNE. Nasralla dijo que “faltan los departamentos donde nosotros tenemos mayor votación". En el caso de Asfura, afirmó que el 100% de las urnas que ellos tienen en su poder los convierte en ganadores de la contienda.