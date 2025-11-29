UNAH realizará proceso de observación de elecciones generales a nivel nacional

La comunidad universitaria será la que se va a involucrar en la observación del proceso electoral a través de monitoreo de conflictividad y violencia política

    Las máximas autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) anunciaron que realizarán el proceso electoral que se desarrollará este 30 de noviembre.

  • 29 de noviembre de 2025 a las 09:36

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS), será veedora en las elecciones generales de Honduras, a través del monitoreo de la conflictividad y violencia política y el despliegue de observadores electorales nacionales en distintas regiones del país.

A través de un comunicado, la máxima casa de estudios dio a conocer que “desde el llamado a elecciones el 8 de septiembre de 2025, monitorea las dinámicas electorales y su pacto en la integridad del proceso electoral y la transparencia en las elecciones por medio de un ecosistema de 170 medios de comunicación locales, regionales y nacionales”.

UNAH suspende actividades por elecciones generales: ¿Cuándo se normalizan las labores?

Además, que durante las elecciones generales “se dará seguimiento a 50 subvariables relacionadas con las dinámicas de los partidos políticos y delitos electorales que ayudan a comprender el impacto de las manifestaciones del conflicto y los actores vinculados en la legitimidad del proceso electoral”.

También se establece que la UNAH “presenciará y evaluará de manera objetiva, imparcial e independiente el proceso electoral hondureño con participación de la comunidad universitaria en centro de votación en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Compán, Yoro, Atlántida, Olancho, El Paraíso y Choluteca”.

El análisis que se realizará por parte de la comunidad universitaria se centrará en “la identificación de desafíos logísticos y operativos que puedan comprometer la integridad y el desarrollo fluído durante la apertura, votación, cierre y escrutinio del nivel presidencial de los comicios”.

UNAH advierte tensión constitucional tras prórroga del estado de excepción previo a elecciones

Los datos serán recolectados mediante formularios estandarizados cuantitativos y cualitativos, adaptados de modelos internacionales y experiencias previas de observación electoral del IUDPAS.

La UNAH en cumplimiento de su mandato y compormiso con la sociedad hondureña, reitera que “realizará este proceso de veeduría con el propósito de analizar, sistematizar y difundir los hallazgos de la observación, identificando patrones, indidencias y buenas prácticas que contribuyan a fortalecer la transparencia, la eficiencia y la legitimidad de los procesos electorales en Honduras”.

“El voto informado, reflexivo y libre, es un acto de dignidad ciudadana. En tiempos de tensión, incertidumbre y confrontación, la UNAH invita a la ciudadanía a participar en este proceso democrático, sin miedo, asistiendo a las urnas y a los actores políticos a desarrollarlo en un ambiente pacífico y transparente”, concluye el comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras.

