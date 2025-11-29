UNAH realizará proceso de observación de elecciones generales a nivel nacional

Tegucigalpa, Honduras.- La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) a través del Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS) de la Facultad de Ciencias Sociales (FCCSS), será veedora en las elecciones generales de Honduras, a través del monitoreo de la conflictividad y violencia política y el despliegue de observadores electorales nacionales en distintas regiones del país. A través de un comunicado, la máxima casa de estudios dio a conocer que “desde el llamado a elecciones el 8 de septiembre de 2025, monitorea las dinámicas electorales y su pacto en la integridad del proceso electoral y la transparencia en las elecciones por medio de un ecosistema de 170 medios de comunicación locales, regionales y nacionales”.

Además, que durante las elecciones generales “se dará seguimiento a 50 subvariables relacionadas con las dinámicas de los partidos políticos y delitos electorales que ayudan a comprender el impacto de las manifestaciones del conflicto y los actores vinculados en la legitimidad del proceso electoral”. También se establece que la UNAH “presenciará y evaluará de manera objetiva, imparcial e independiente el proceso electoral hondureño con participación de la comunidad universitaria en centro de votación en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés, Comayagua, Compán, Yoro, Atlántida, Olancho, El Paraíso y Choluteca”. El análisis que se realizará por parte de la comunidad universitaria se centrará en “la identificación de desafíos logísticos y operativos que puedan comprometer la integridad y el desarrollo fluído durante la apertura, votación, cierre y escrutinio del nivel presidencial de los comicios”. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.