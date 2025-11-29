Honduras tendrá las votaciones más observadas este domingo 30 de noviembre

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de un clima político tenso y con fuertes expectativas sobre la transparencia del proceso, las elecciones generales de este domingo se perfilan como las más observadas en la historia democrática de Honduras. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), 71 organizaciones nacionales e internacionales participarán como observadores electorales. En total son más de 33,000 personas que se desplazarán a los 5,757 centros de votación que se ubican en los 298 municipios del país. Entre los nacionales se acreditaron más de 9,000 observadores y observadoras que pertenecen a la Red por la Defensa de la Democracia (RDD).

El CNE también acreditó al Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) con 3,004 observadores; el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), con 1,917; y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), con 1,622. Así mismo, el ente electoral aprobó 48 horas después de haber asumido como secretario general del Foro Nacional de Convergencias (Fonac), Mario Urquía, la participación de un total de 9,731 hondureños como observadores electorales de esa organización. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) tendrá a unos 100 estudiantes que estarán vigilando el proceso electoral este 30 de noviembre, el resto de los observadores son de diferentes organizaciones.

Observadores internacionales

La presencia internacional también será destacada, lo que indica que el proceso electoral será vigilado desde fuera del país. De acuerdo al consejero propietario del CNE, Marlon Ochoa, alrededor de 822 observadores internacionales están acreditados. Son 19 embajadas y organismos internacionales que participarán como observadores durante todo el proceso y después del mismo. La observación internacional busca reforzar la transparencia, credibilidad e imparcialidad del proceso electoral. Entre ellos resalta la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), ente que anunció el despliegue de 138 observadores electorales.