Honduras tendrá las votaciones más observadas este domingo 30 de noviembre

Más de 33,000 personas se desplazarán este domingo a los 5,757 centros de votación que se ubican en los 298 municipios del país. Más de 800 observadores internacionales participarán en el proceso

    La vigilancia electoral responde al alto interés nacional e internacional por garantizar que los comicios generales se desarrollen con credibilidad.

  • 29 de noviembre de 2025 a las 00:00

Tegucigalpa, Honduras.- En medio de un clima político tenso y con fuertes expectativas sobre la transparencia del proceso, las elecciones generales de este domingo se perfilan como las más observadas en la historia democrática de Honduras.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), 71 organizaciones nacionales e internacionales participarán como observadores electorales.

En total son más de 33,000 personas que se desplazarán a los 5,757 centros de votación que se ubican en los 298 municipios del país. Entre los nacionales se acreditaron más de 9,000 observadores y observadoras que pertenecen a la Red por la Defensa de la Democracia (RDD).

El CNE también acreditó al Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) con 3,004 observadores; el Colegio de Abogados de Honduras (CAH), con 1,917; y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), con 1,622.

Así mismo, el ente electoral aprobó 48 horas después de haber asumido como secretario general del Foro Nacional de Convergencias (Fonac), Mario Urquía, la participación de un total de 9,731 hondureños como observadores electorales de esa organización.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) tendrá a unos 100 estudiantes que estarán vigilando el proceso electoral este 30 de noviembre, el resto de los observadores son de diferentes organizaciones.

Observadores internacionales

La presencia internacional también será destacada, lo que indica que el proceso electoral será vigilado desde fuera del país.

De acuerdo al consejero propietario del CNE, Marlon Ochoa, alrededor de 822 observadores internacionales están acreditados.

Son 19 embajadas y organismos internacionales que participarán como observadores durante todo el proceso y después del mismo.

La observación internacional busca reforzar la transparencia, credibilidad e imparcialidad del proceso electoral.

Entre ellos resalta la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-UE), ente que anunció el despliegue de 138 observadores electorales.

Tania Marques, jefa adjunta de la misión, indicó que los observadores estarán durante el día de las elecciones y los siguientes días.

“Esta misión está desde el 11 de octubre y estará hasta el 16 de diciembre; ellos tuvieron dos días de capacitación en las diferentes áreas electorales, en el área legal, legislación electoral, operaciones, campaña, partidos políticos, todo el entorno electoral político, logístico de estas elecciones”, informó.

La MOE-UE dará sus primeros hallazgos dos días después de celebrados los comicios. “Haremos un informe final con más detalles y con mejoras para futuros procesos electorales”, apuntó.

La Organización de Estados Americanos (OEA) también participará con más de 100 observadores, lo que marcará la legitimidad del proceso.

