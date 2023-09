TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aunque la llegada de la noche anuncia que termina un día, para Mariam, de 19 años, comienza el sufrimiento. Es su papá, que la maltrata cada vez que llega a la casa después de trabajar.

Su voz y su sonrisa revelan juventud, pero los sellos en su piel, como el de los pasaportes, muestran una vida mal vivida.

“Mi papá estaba conversando con un amigo, y llegué a pedirle permiso para salir a comprar... me quedó viendo con cara de furia, se quitó la faja y me castigó tan fuerte que me hice pipí”, cuenta tímidamente mientras su voz se quebranta.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus analizó las estadísticas de la violencia física y psicológica de las mujeres menores (entre los 15 y 19 años de edad) en Honduras a partir de los registros del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de 2019, que son los más recientes.

Los datos del INE, analizados por esta rotativo, proceden de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud / Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (ENDESA-MICS 2019).