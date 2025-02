El experto también condenó que “el Estado de Honduras no ha implementado medidas de protección suficientes para prevenir las muertes violentas y por prejuicio de personas miembros de la diversidad”.

Durante el golpe de Estado en 2009 sumaron 31 hechos violentos, entre ellos en el de Vicky Hernández, una mujer transgénero asesinada durante el estado de excepción por el conflicto político.

El coordinador de Cattrachas condenó que estos casos no se investigan y quedan en completa impunidad, pues no alcanzan la etapa judicial y el 77% no tienen justicia. En 2023, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) aseguró que esta cifra superaba el 90%, lo que evidencia la falta de justicia.