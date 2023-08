Imprudencia: 71 personas han muerto en accidentes en el transporte público desde 2017

Estos incidentes ocurrieron mayormente en buses o microbuses (siete de cada 10 muertes fueron en estos vehículos de transporte público), debido a la imprudencia del conductor y, en pocos casos, a fallas mecánicas. Las principales causas apuntan a no obedecer las leyes de tránsito.

EL HERALDO Plus tuvo acceso a cada uno de los reportes de accidentes de unidades de transporte a través de la solicitud SOL-SSSS-1952-2023 realizada a la Secretaría de Seguridad.

"Los accidentes en su mayoría no son por desperfectos mecánicos, esto va siendo por errores humanos, debido a casi dos décadas de estar sufriendo extorsión, la manos de obra ha desertado del servicio de transporte público", mencionó Aguilar.

Y es que los reportes en poder de EL HERALDO Plus muestran que entre las causas más comunes de accidentes en el transporte público está el no mantener la distancia entre vehículos, no respetar la prioridad de alto, imprudencia del conductor y conducir estado de ebriedad (esta última ha sido la causa de 73 accidentes en siete años). Son pocos los casos en los que los desperfectos mecánicos ocasionaron el incidente.