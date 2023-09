Las principales causas de un divorcio pueden ser económicas, sexuales e infidelidades. A criterio de la psicóloga Lourdes González, la infidelidad es la causa más frecuente, la cual trae consigo un problema de raíz: la falta de comunicación.

“Si no hay una comunicación abierta donde puedan expresar cada uno lo que están pensando, lo que están sintiendo, se llega a un pensamiento irracional, como creer que mi pareja no me quiere o que no me trata bien. Esto los hace imaginar que afuera encontrarán a alguien que los quiera y que los haga sentir bien, en lugar de tomarse el tiempo de hablar con su pareja”, señaló González.

Estos problemas de comunicación se originan desde la crianza, al estar en familias autoritarias donde no se les permitía dar sus opiniones ni comunicar sus emociones, generando una realidad distorsionada en sus pensamientos.

En comparación con los matrimonios de décadas atrás, los cuales eran muy longevos, los actuales parecen ir en una tendencia contraria. Aún así, esto no quiere decir que las parejas de antes no tenían problemas o que fueran felices, sino que no se tenía la misma libertad que ahora, dijo.

“Antes la gente se casaba creyendo que era para toda la vida. Eran las creencias que se infundía desde la familia. Podía pasar cualquier situación, pero no tomaban la decisión, fueran felices o no, pero ahora las personas son más independientes”, comentó la psicóloga.

Por otro lado, también consideró que hay matrimonios cortos porque las personas se precipitan a casarse sin conocerse antes.

Ante ello, explicó que el noviazgo “es una etapa para conocerse, para ver cómo es cada uno, lo que le gusta, lo que no le gusta, sus reacciones ante ciertas situaciones”, mencionó.

Los matrimonios “no se toman ese tiempo, se van por la parte del momento y toman las decisiones a la carrera”, dijo la experta, dejando en evidencia que esa es una de las razones por las que solo duran tres años casados.