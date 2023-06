Por un rato don Óscar detuvo su faena, se pasó el antebrazo por la frente para limpiarse el sudor que le bajaba al rostro, mientras el equipo de EL HERALDO Plus hacia fuerzas, empujando el falso de alambre de púas para hablar de cerca con él.

Las cifras evidencian que desde el Estado se han invertido más 446,000 millones lempiras en el campo durante la última década (2014-2023) , pero no hay significativos avances en el aumento de la producción agrícola nacional, tampoco ni un centavo le ha llegado a las manos a don Óscar.

La Unidad de Datos de EL HERALDO Plus comparó la inversión destinada al sector agrícola por parte del gobierno hondureño en la última, con la producción de granos básicos y hortalizadas alcanzaas en ese mismo período.

El hombre, de piel curtida por sol, confesó que no reciben apoyo del gobierno, ya que si tuviera dinero para invertir podría sembrar papa, zanahoria u otras hortalizas que se cosechan en Azacualpa, Francisco Morazán .

Las estimaciones evidencian que el promedio de inversión en la producción agraria del país por año en la última década fue de 44,222 millones de lempiras, calculó la Unidad de Datos de EL HERALDO Plus .

Esta afirmación está respaldada en el bajo crecimiento en la producción del alimento. Según datos de la SAG, proporcionados a EL HERALDO Plus , la producción de arroz del país no mejora, más bien ha ido a la baja.

Esa es la razón por la que a veces se ven cifras elevadas destinadas al sector agrícola, pero realmente no se sabe cómo se ejecuta, porque no necesariamente se va al campo para dar asistencia técnica, lamentó.

Liliana Castillo, experta en economía, consideró que el poco desarrollo del agro en Honduras se debe a varios factores que no se han atendido. Uno es que el número de hectáreas que se podrían dedicar a la producción se han ido disminuyendo drásticamente, debido al bajo financiamiento, no solo del gobierno, sino del sector privado .

Además, los precios son más bajos, porque allá subsidian la producción de granos básicos, por eso, muchas veces es más caro el producto nacional, porque aquí no se tienen los incentivos que otros países les dan a sus productores .

Otro problema es el costo elevado de los insumos, orillando a los pequeños agricultores a dejar de producir, porque los precios de garantía que les ofrecen por sus cosechas son muy bajos y no logran ni sacar los costos de la producción.

Al momento de revisar una hermosa plantación de repollo, el productor Juan Manuel Barrientos externó a EL HERALDO Plus que, “aquí no tenemos apoyo, nosotros vemos como producimos, pero estamos contentos con Dios, porque no nos deja solos”.

Es de resaltar que el acuerdo de Honduras con Petrocaribe, en poder de EL HERALDO Plus, permitía que los pagos por concepto de petróleo se hicieran con productos, bienes y/o servicios establecidos mutuamente.

Fue así que a la par, Venezuela brindó un crédito de 30 millones de dólares, unos 557 millones de lempiras a Honduras, para fortalecer la producción nacional con financiamiento por medio de Banadesa, pero nada de eso tuvo efecto.