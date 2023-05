Gobierno pide al IAIP declarar en reserva metas y evaluación de los ministros

La comisionada del IAIP, Ivonne Ardón , sostuvo que todas aquellas entidades obligadas que solicitan reserva tienen que probar que esa información va a producir un daño si se da a conocer , de lo contrario no puede declararse con lugar.

De acuerdo con las averiguaciones de este medio, si bien la Dirección de Gestión de Resultados presentó una solicitud de reserva de información, esta todavía no ha sido aprobada mediante una resolución del pleno de comisionados del Instituto de Acceso a la Información pública.

Además, ante una nueva petición, el 2 de mayo reciente, respondió denegando la información bajo el argumento de una reserva que todavía no existe.

Para Hernández, el ocultar información pública no abona para que Honduras pueda mejorar en el índice de percepción de corrupción y para que supere los indicadores de transparencia encaminados a acceder a la Cuenta del Milenio.

El representante de TI en Honduras es del criterio que sin transparencia no hay desarrollo, por el contrario lo que provoca es corrupción. “Entonces, si están negando la información evidentemente ¿qué ocultan? Si están negando una información tan básica imagínese que no estará pasando con otro tipo de información”, cuestionó.

La transparencia no puede ser un discurso solamente. “Aquí ponderamos como muy positivo al inicio de este gobierno la eliminación de la ley de secreto que era un obstáculo que había; pero si ellos vienen ahora mediante otras prácticas a limitar esta información entonces nos están confirmando que al final desde la administración pública no les interesa la transparencia”, agregó Hernández.

En una comparecencia televisiva, Marcio Sierra, titular de la Dirección Gestión por Resultados y también presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), expresó que el gobierno tendría una página en internet donde estarían expuestos públicamente las metas y las calificaciones de cada institución, pero ante la contradictoria denegación de esa información, EL HERALDO intentó conocer su versión, pero la respuesta fue que no se encontraba en el país.

A criterio de Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) pedir que las evaluaciones de los funcionarios públicos sea información reservada es algo incorrecto pues como servidores públicos están sujetos a evaluaciones y conocimiento de su desempeño por parte de la sociedad que es la que les paga su salario. Si no se conoce las deficiencias administrativas de los ministros difícilmente va a haber una mejora continua en el gobierno, manifestó.

Además, continúo, la Ley de Transparencia es clara que solo en aquellos casos que tenga que ver con la seguridad nacional es que pueden ponerse en reserva, pero información de cómo está desempeñándose un funcionario no puede negarse y el IAIP no debe prestarse a ello.

Lo bueno sería que desde el mismo gobierno se dieran a conocer las calificaciones. Además, si lo vemos de una manera realista, se trata de mediciones que solamente vienen a confirmar lo que la gente ya tiene conocimiento, de que, a nivel de funcionarios, la gestión es muy débil, su productividad muy baja y que la agenda a que se han sometido muchos actuales ministros y funcionarios es al odio, al revanchismo y a la venganza, en vez de dedicarse a crear y producir, opinó.

Cuando un funcionario público busca ocultar lo público, solo retrata al Estado como una entidad que no rinde cuentas, que no promueve la transparencia. No se le hace bien a un gobierno cuando se busca ocultar, mediante una reserva de información, cuestiones que son de carácter público, señaló Reyes.

De igual manera, Carlos Ortíz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH) calificó la mencionada solicitud de reserva de información como una actitud nefasta del gobierno, sobre todo cuando en el discurso se habla de transparencia gubernamental, pero desde el mismo Ejecutivo se busca ocultar la ineficiencia y la corrupción.

El pueblo hondureño que es el que mantiene la gran burocracia en la administración tiene el derecho a saber cuál es el accionar de los funcionarios públicos, independientemente de quienes sean, y resulta aberrante que se le quiera impedir a la ciudadanía su derecho a conocer la verdad.

Las acciones de los funcionarios de Xiomara Castro no son clandestinas, son de carácter público. “El IAIP está obligado a dejarle claro al Poder Ejecutivo que no se le van a aprobar estas peticiones”, exigió Ortíz.