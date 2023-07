TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Marcio Martínez, jefe del departamento de vida silvestre en el Instituto de Conservación Forestal (ICF), explicó a EL HERALDO Plus cuáles son los pasos que siguen luego de rescatar un animal silvestre, sin embargo, hay casos en los que la misma persona que los tenía debe quedárselos en calidad de “depósito”.

El experto detalló que no siempre tienen espacio para que los animales hagan la cuarentena, por eso el poseedor irresponsable termina siendo el poseedor del animal. Estas fueron sus declaraciones.

¿Qué animales son los que más decomisan?

Dependiendo de la pasividad y colorido de los animales, por allí va la tenencia. Hay dos taxones que son altamente comercializantes y legalmente, las aves en este caso y los reptiles porque hay un espejo, en las comunidades anglosajonas los reptiles son apetecidos como mascotas silvestres, en Honduras no. Los reptiles son los que más salen del país, pero los psitácidos los que más se comercializan dentro del país.

¿Qué ocurre con los animales que decomisan en Honduras?

Hay una regla biológica establecida a nivel internacional. Los reptiles, los mamíferos e incluso las aves cuando no sabemos la procedencia no los puede liberar; en ese caso deben guardarse en un centro de rescate y rehabilitación porque la liberación de reptiles en un área protegida, aunque haya de esa especie allí, puede causar un desastre ecológico. Mientras no tengamos certeza de dónde sean extraídos esos animales no los podemos reintroducir... en esos casos se hace el decomiso y se ponen en resguardo o depósito en centros de conservación legalmente establecido.