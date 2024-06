TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con apenas 50 lempiras en su cartera, Adelaida debe movilizarse cada día a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) para recibir clases.

En el transporte gasta 30 lempiras diariamente, 15 para ir a Ciudad Universitaria y 15 por regresar a casa. Su jornada es extensa, casi siempre entra a las 8:00 AM y sale a las 3:00 PM, por eso, cuando no lleva comida, no almuerza hasta llegar a casa en la colonia Villa Vieja, salida al oriente de Honduras.

En diálogo con EL HERALDO Plus, Adelaida recordó que cuando le preguntaron sobre el promedio de ingreso familiar para inscribirse en la UNAH sintió temor porque pensó que era una condicionante, pero ella no tenía nada que esconder, pues su familia percibía apenas 17 mil lempiras mensuales. Sí, 17 mil para cuatro personas: ella, su papá, su mamá y un hermano.

El promedio de ingreso familiar del 79.5% de los aspirantes que se sometieron a la primera Prueba de Aptitud Académica (PAA) de 2024 era menor a 20 mil lempiras. Para 2006 -hace 18 años- el porcentaje de los postulantes que dijeron que los ingresos de sus familiares eran menores a 20 mil lempiras representaba del 93.2%.