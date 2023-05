Castro Bobadilla: 50% de la Tasa de Seguridad debe ser utilizada en educación y la salud

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-La inversión de la Tasa de Seguridad debe ser replanteada, porque se está dando un presupuesto ordinario, extraordinario y todavía el de una tasa especial para organismos que no están dando los resultados que se esperan, señalo el experto en medicina forense y exdiputado Denis Castro Bobadilla .

En diálogo con EL HERALDO Plus, Castro Bobadilla declaró que la Tasa de Seguridad no fue creada para fortalecer a las Fuerzas Armadas (FF AA), sino que para mejorar la investigación y combatir la impunidad en el país, pero no fue así. El 90% de los crimenes no se resuelven.

En su histórico conocimiento en temas de Seguridad, reseñó que antes la Policía decía que no investigaba porque carencían de walkie talkies o radiocomunicadores y se les compraron. Luego, era que no tenían patrullas, pero se les proporcionaron. Después es que faltaban edificios y se les construyeron, es decir, se les ha dado lo que han requerido, sin resultados potentes.

Es por eso que los ascensos de la Policía Nacional no deben ser bajo el estirpe militar, sino que deben ser por resultados, así como los beneficios, porque en realidad los agentes policiales son empleados públicos con un mayor nivel de exigencia, opinó.