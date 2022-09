Daniel Sponda: “Se están enviando inspectorías para verificar que no hayan niños trabajando”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El ministro de Educación, Daniel Sponda, explicó que en las cafetaleras es donde más han detectado problemas de trabajo infantil, por lo que necesitan hacer “grandes esfuerzos” para abrir escuelas.

En diálogo con EL HERALDO Plus, el funcionario comentó que envían inspectorías a las empresas para supervisar que no hayan niños trabajando. Esto fue lo que nos dijo en la entrevista.

¿A dónde han detectado más trabajo infantil?

El problema más grave que tenemos con el trabajo infantil en Honduras es con la corta de café, no solamente porque se van a cortar café los niños y dejan la escuela, sino porque hay mucha migración interna y hoy en las fincas de café no tenemos escuelas. Tenemos que hacer enormes esfuerzos para abrir escuelas, para que los niños no abandonen y no caigan en el trabajo infantil.

Si en las cafetaleras es más grave el problema, ¿qué medidas están tomando?

Estamos definiendo una estrategia con los empresarios del café.

¿Educación maneja casos de menores víctimas de explotación sexual?

Uno de los problemas que nosotros tenemos con la explotación infantil y el trabajo infantil es que usted enciende la radio y la televisión y lo que encuentra es contenido sexual equivocado... y cuando los profesores y las profesoras queremos discutir sobre educación sexual en las escuelas, se hace un escándalo (...) Yo puedo tener las escuelas abiertas, pero el Dinaf y las instituciones que atienden niños son las que se tienen que encargar de que no los exploten y no los hagan trabajar.

¿Trabajan de la mano con estas instituciones?

Aquí arriba está la ministra de Trabajo, yo me reúno con ella una vez por semana porque se están enviando inspectorías para verificar que no hayan niños trabajando.

¿Se han tenido avances?

Si nunca se había hecho y estamos yendo a supervisar, ¿le parece que eso no es un avance? Vamos a seguir haciendo las verificaciones y segurísimo que cuando tengamos un informe general del país, se va a hacer un rueda de prensa donde se va a explicar todo eso.