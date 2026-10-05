Demandas judiciales contra el Estado suben a 29,484 casos

Tegucigalpa, Honduras.- Las demandas judiciales contra el Estado de Honduras representan una carga para las finanzas públicas que continúa en aumento.
A junio de 2026, la cifra de demandas ascendió a 29,484 casos, de acuerdo con el último informe trimestral de la Secretaría de Finanzas (Sefin). En comparación con junio de 2025, cuando se contabilizaron 25,596 casos, se registra un incremento interanual de 3,888 demandas.
“Cada cambio de gobierno se traduce en un aumento de las demandas por el tema de los despidos”, dijo una fuente de la Sefin.
El aumento de las demandas también ha incidido en el pasivo contingente respecto al Producto Interno Bruto (PIB), que, de acuerdo con datos de Sefin, pasó de 11.5% en 2021 a 24.2% a junio de 2026.
En 2024, el pasivo contingente aumentó a 50%, pero se redujo a 30.1% en 2025 después de que Honduras Próspera INC. bajara el reclamo de 10,775 a 1,630 millones de dólares, tras casi dos años de litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), según datos de la Procuraduría General de la República (PGR).
El informe oficial señala que las demandas se concentran principalmente en dos áreas: laboral, con 20,621 casos (68.71% del total), y contencioso-administrativa, con 7,998 (27.12%).
Las restantes 865 demandas judiciales, equivalentes al 2.93%, corresponden a las áreas civil, internacional y otras.
Por sector, las empresas públicas no financieras concentran la mayor cantidad de demandas, con 11,074 casos, seguidas por el Gobierno central, con 10,984, y las instituciones desconcentradas, con 4,194.
En las cortes internacionales se registran 100 demandas contra el Estado de Honduras.
“La información correspondiente a junio de 2026 muestra que el 37.25% del total de demandas activas son en contra de las instituciones de la administración central”, subraya el informe.
Sefin explica que desde diciembre de 2024 se incluye información sobre las demandas internacionales activas, de las cuales 18 se encuentran en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial.
El informe trimestral de Sefin revela que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) es la institución pública con más demandas, con 7,219 casos, equivalentes al 41% del total.
Le siguen la Secretaría de Salud (Sesal), con 4,289 demandas (24% del total), y la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), con 2,070 casos.
La mayoría de estas demandas corresponde al ámbito laboral.