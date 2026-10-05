Demandas judiciales contra el Estado suben a 29,484 casos

Tegucigalpa, Honduras.- Las demandas judiciales contra el Estado de Honduras representan una carga para las finanzas públicas que continúa en aumento. A junio de 2026, la cifra de demandas ascendió a 29,484 casos, de acuerdo con el último informe trimestral de la Secretaría de Finanzas (Sefin). En comparación con junio de 2025, cuando se contabilizaron 25,596 casos, se registra un incremento interanual de 3,888 demandas.

“Cada cambio de gobierno se traduce en un aumento de las demandas por el tema de los despidos”, dijo una fuente de la Sefin. El aumento de las demandas también ha incidido en el pasivo contingente respecto al Producto Interno Bruto (PIB), que, de acuerdo con datos de Sefin, pasó de 11.5% en 2021 a 24.2% a junio de 2026. En 2024, el pasivo contingente aumentó a 50%, pero se redujo a 30.1% en 2025 después de que Honduras Próspera INC. bajara el reclamo de 10,775 a 1,630 millones de dólares, tras casi dos años de litigio en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), según datos de la Procuraduría General de la República (PGR). Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El informe oficial señala que las demandas se concentran principalmente en dos áreas: laboral, con 20,621 casos (68.71% del total), y contencioso-administrativa, con 7,998 (27.12%). Las restantes 865 demandas judiciales, equivalentes al 2.93%, corresponden a las áreas civil, internacional y otras.