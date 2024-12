En 83.93% se ha ejecutado Presupuesto 2024, que suma L418,338.6 millones

5

Uno de los ocho grupos de gasto del Presupuesto 2024 son los servicios personales que abarca el pago de sueldos, salarios, otros beneficios al igual que compensaciones ahora dispone de 104,843.8 millones de lempiras, es decir L5,869.6 millones más que la asignación inicial para este año, revisó este rotativo.

Para los bienes capitalizables se otorgó una partida de 30,289.8 millones de lempiras y hasta este sábado se incrementó en L5,683.3 millones para alcanzar los 35,973.1 millones de lempiras.

De 16,525.2 a 10,136.8 millones de lempiras pasaron los fondos para otros gastos, reflejando una disminución de L6,388.4 millones.

“Aunque el porcentaje de ejecución presupuestaria en un momento determinado no lo es todo, siempre ese porcentaje tiene que ir al avance del tiempo, estrictamente físico, concreto, días calendario; a lo mejor se está ejecutando (presupuesto), gastando en otras cosas que no son importantes, que pudieran sencillamente solo manteniendo la burocracia, me refiero a gasto corriente, pago de salarios, viáticos, que no son trascendentales y el gobierno lo que necesita es impactar en la economía”, manifestó a EL HERALDO el economista Martín Barahona.

Por otro lado, el proyecto del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2025 no se volvió a discutir ni aprobar en el Congreso Nacional antes del cierre del año anterior.