Honduras concluye reuniones con el FMI en EUA sin aprobar aún la quinta revisión

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las reuniones entre los funcionarios del gobierno de Honduras y los técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) realizadas en Washington concluyeron el martes, pero todavía no logran un acuerdo de la quinta revisión del Programa y Facilidad de Crédito Stand By vigente.



“Terminamos lo que habíamos planeado (en Washington)”, informó a EL HERALDO el presidente del Banco Central de Honduras (BCH) y representante del país ante el FMI, Wilfredo Cerrato, sin profundizar en el tema.



“Seguimos trabajando con las autoridades para cerrar los detalles de la quinta revisión en las próximas semanas”, confirmó a EL HERALDO la oficial de prensa del FMI, Randa Elnagar.

¿Por qué no se cumple?

A juzgar por la prontitud con que se anuncian generalmente los resultados de las revisiones con el Fondo Monetario, analistas consideran que el gobierno de Honduras no ha logrado cerrar con éxito la revisión, considera el economista Claudio Salgado.



La cuestión principal por la que las autoridades hondureñas han incumplido los lineamientos del FMI es el tema de resolver la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).



“La ENEE se endeuda más y, por otro lado, el Congreso Nacional no aprueba el decreto para la escisión de la ENEE”, explicó el economista y catedrático Alejandro Aronne, quien explica que al no aplicar las reformas solo se alarga el problema y empeora el endeudamiento de la estatal eléctrica.



En la cuarta revisión, el FMI aumentó la disponibilidad a 769 millones de dólares, unos 18,500 millones de lempiras y amplió hasta enero de 2022 la vigencia del acuerdo vigente desde el 1 de julio de 2019.

