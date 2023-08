Yustin Arboleda tras vencer a Motagua: “Es un grupo que lo tenés que matar para verlo derrotado”

La verdad es que tengo 13 años de carrera profesional y que alguien diga que me quiere o no en el equipo, al final cada quien toma la decisión y estamos en un país del que estamos libre de opinar lo que quiere. Es imposible jugar cuando estás lesionado, cuando he estado bien he sido importante para el equipo. A mí que alguien diga que tengo que estar o no, los únicos que toman las decisiones son el cuerpo técnico o la directiva. Después, lo que diga la gente me resbala, pero hay algo que hay que entender: la institución estará toda la vida, los entrenadores y los jugadores somos de paso. Si el día de mañana me toca irme de Olimpia, me iré agradecido con la institución. Y de alguna u otra forma, aunque a algunos no les guste, he sido importante de la rica historia de esta institución, seguimos trabajando día a día para seguir mejorando y estar a la altura cuando nos toque.