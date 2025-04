WWE Wrestlemania 41: Hora, luchas y dónde ver en vivo la Noche 2

A lo largo de 41 ediciones, han quedado en los libros de historia de la lucha libre profesional combates protagonizados por estrellas como Hulk Hogan, Shawn Michaels, The Rock, John Cena, The Undertaker, "Stone Cold" Steve Austin, Randy Orton, Bret Hart, entre muchos otros más.

- Campeonato Indiscutible de la WWE: Cody Rhodes (actual campeón) vs John Cena.

-Sin City Street Fight: Drew McIntyre vs Damian Priest. En esta lucha sin descalificaciones solo se podrá ganar por nocaut o por rendición.

-Campeonatos Femeninos en Pareja de la WWE: Liv Morgan y Raquel Rodríguez vs Lyra Valkyria (por confirmar la compañera de Valkyria).

-Campeonato Intercontinental de la WWE: Bron Breakker (actual campeón) vs Dominik Mysterio vs Finn Balor vs Penta.

-Campeonato Mundial de Mujeres: Iyo Sky (campeona) vs Rhea Ripley vs Bianca Belair.

-AJ Styles vs Logan Paul.

- Reto abierto de Randy Orton. Aún se desconoce quien aceptará el desafío del Orton.