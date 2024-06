Victoria se refuerza: tres fichajes y la continuidad de Názar

TEGUCIGALPA, HONDURAS .- El CD Victoria fue uno de los tres equipos que se mantuvo emproblemado en la lucha por no descender a segunda división del fútbol hondureño.

¿Cómo valora el Clausura?

“Gracias a Dios pudimos terminar un torneo diferente haciendo una cantidad de puntos que nos permitió mantenernos en Liga Nacional y, por ende, en la segunda vuelta obtuvimos cinco triunfos, un empate y dos perdidas, eso nos dio una mayor estabilidad. Como decía el profesor Názar, que conociendo el equipo, en la segunda vuelta íbamos a tener un mejor desempeño”.

¿Cómo vivieron la lucha por el descenso?

“Sí, el tema es difícil, porque independientemente del comienzo del torneo, todos hacemos sacrificios para llevar jugadores con capacidad y no estar involucrados en este tipo de situaciones. Sin embargo, nos tocó a nosotros estar en esta situación, no son cosas fáciles, pero la unidad de la junta directiva, de los jugadores, la afición, y un respaldo de Dios que no lo podemos dejar por fuera, eso nos dio esa estabilidad y poder continuar en primera división”.

Vida descendió, ahora son el único equipo de La Ceiba en primera: “Sí, da pesar porque son partidos importantes que se pierden en la economía, pero esto es de perseverar, de tener constancia y eso nos ha dado a nosotros un poco más fuerza porque somos una junta directiva unida, da pesar, ahora trabajar más en fortalecernos y representar de la mejor manera la ciudad”.

¿Buscarán refuerzos para el Apertura 2024?

“Sí, claro, es la idea del doctor, desde el 1 de abril está buscando los jugadores que puedan llegar a la institución, porque nos ha solicitado mantener la base, más agregar unos siete jugadores, en eso hemos estado trabajando todo este mes de abril. Primeramente, vamos a comenzar el 10 de junio la pretemporada, tenemos tres contrataciones, más dos que están proceso, eso nos va a dar un flujo mayor para fortalecernos más”.

¿Quiénes son las contrataciones?

“El caso de Roberto Blackburn, que es un delantero, ya está con nosotros. Kemssie Abbott, que viene proveniente de Olancho, y Héctor Aranda, que viene a fortalecer el medio campo. Además, vienen dos extranjeros que están casi confirmados, en el transcurso de esta semana”.

¿Cuáles son las bajas?

“Hasta el momento tenemos a Erick (Rodríguez) el panameño que fue baja, el caso de Mayron Flores, no continúa. A la espera de otros jugadores, el doctor nos hará mención, no van a formar parte del grupo, y el portero Julani Archibald, quien finalizó contrato y no será renovado”.

¿Hay mayor responsabilidad al ser el único club ceibeño en primera división?

“Claro, eso es de sí, es de mucha responsabilidad. Hace varios años que La Ceiba no tiene liguilla, semifinales, nosotros vamos a apostarle a ser un equipo protagonista y dar una mejor versión que ha sido Victoria en este nuevo ciclo”.

¿Sigue Názar como DT?

“Sí, sigue con nosotros, estamos a la espera del día 8 que empecemos con la pretemporada y podamos contar con todos los refuerzos”.