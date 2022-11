Vanessa Mejía: madre, máster y guerrera que dará batalla en la Élite de la Vuelta El Heraldo

“En mi primera vez en la Vuelta lo hice como escolta de una amiga y al siguiente año empecé. He tenido tres participaciones y en las últimas dos ediciones presenciales (2018 y 2019) fui campeona en Máster femenino”, confiesa Vannesa Mejía , una ciclista de 39 años de edad.

“Es súper cansado, mi rutina empieza bastante temprano porque hago el primer entrenamiento en rodo en la mañana, luego atiendo la casa, desayuno y me encargo de temas de trabajo. Yo soy coaching gerencial y en la tarde adapto mi tiempo para dedicarlo a ello. Me hago un espacio para hacer trabajo de fortalecimiento en el gimnasio y en la noche hago técnica de montaña. Así es mi día”, expresa una mujer que no conoce de excusas...

Su hoja de vida lo dice todo: licenciada tanto en Artes Culinarias como en Administración de Empresas, máster en Alimentación Saludable y pasante de la maestría Dirección de Recursos Humanos. Claro, detrás de todo esto hay un bastión muy importante llamado familia.

“Mi hija Samantha (20 años) es mi mano derecha y mi hijo pequeño (Ángel Alfredo, de 12) también camina apoyando a su mami, aunque a veces los chiquitos se aburren. Ellos y mi esposo Conrado son mi motivación. Sin el apoyo de ellos, yo no pudiera lograr mis objetivos”, dice al dar los créditos a sus seres queridos.

Digna de un aplauso, Vanessa se reporta lista para “volar” sobre la pista del anillo periférico...