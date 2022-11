¡Todo listo para la Vuelta Ciclística El Heraldo! Así se realizó el primer entrenamiento

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Con éxito de desarrolló este día el bootcamp de cara a la Vuelta Ciclística El Heraldo, competencia que reunirá a los ciclistas el próximo 20 de noviembre en Tegucigalpa, capital de Honduras.

El recorrido, de 25 kilómetros, empezó a las 6:00 de la mañana desde Plaza Ciudad Nueva que facilitó la logística y que el día de la carrera pondrá el parqueo a disposición de los participantes.

Al evento acudió Karen Elisa Amaya, seleccionada nacional de ruta y montaña. Debido a su gran experiencia, la ciclista dio consejos a los novatos para que su participación en la Vuelta sea exitosa.

“Este reconocimiento previo del circuito está muy bueno porque se reconoce cómo están las calles, medir precaución y es muy importante porque uno ve el tema de hidratación y sol, así como dónde puede apretar y descansar”, dijo Amaya, quien en este año correrá por cuarta vez en la Vuelta.

Esta es la primera vez que una seleccionada nacional brinda una charla a los competidores de la Vuelta Ciclística.

Los ciclistas tomaron el anillo periférico y empezaron su recorrido desde las inmediaciones de la represa Los Laureles hasta la Texaco Nuevo Mundo, con retorno al punto de salida.

“He participado cuatro veces. He ido mejorando con el tiempo. Practico el ciclismo desde hace unos seis años y lo hago por cuestiones de salud, de rodillas. Me ha servido de mucho”, manifestó Héctor Díaz de 61 años, quien hizo el simulacro y pedaleará en Máster C.

