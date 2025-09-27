Tiktokers de Honduras vs El Salvador EN VIVO: Hora y dónde ver partido de creadores en EE UU

Houston, Estados Unidos.- La fiebre por el fútbol y el auge de las redes sociales vuelven a unirse para dar vida a otro partido de creadores de contenido de Honduras y El Salvador que se medirán nuevamente, pero esta vez será con los que radican en Estados Unidos.

Este tipo de encuentros ha ganado un gran auge, y no es para menos. El primer capítulo de esta serie se vivió en el Estadio Las Delicias de El Salvador, cuando Honduras cayó 1-2 ante los cuscatlecos, dejando una sed de revancha en el pueblo catracho.

El juego denominado como 'La Gran Revancha' se disputó en San Pedro Sula, donde el Estadio Francisco Morazán fue el escenario y se llenó por completo algo que no sucedía desde desde hace tiempo, para presenciar otro emocionante enfrentamiento entre tiktokers de ambos países.

En tierras catrachas, Honduras se llevó la victoria 2-1 con un golazo memorable desde larga distancia de Nolan Caleb Cruz, un creador hasta entonces desconocido, que se ganó el corazón del público catracho con ese tanto histórico que quedará en la memoria de los presentes.

Ahora, la historia se traslada a tierras estadounidenses, y Honduras ya ha convocado a sus figuras digitales más destacadas para representar con orgullo sus colores. El equipo catracho estará comandado por La Taflo y Dj Napo.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Entre los creadores convocados destacan también Luis Fajardo, Nicolles Oficial, Wilson Patepluma y Boliche, todos con una fuerte presencia en TikTok y redes sociales. También figuran Kevin Umaña, Big Nango, Anthony Lemus, Machetillo y Andre Guilex, quienes se han ganado el cariño del público en las plataformas.

El equipo se completa con la participación de Jossiel, La Hermana 504, El RudeBoy, Cristian Ramírez, Jairo El Más Viral, Waldo La Figura, Bungy Martínez, Frank Oficial, Mito Kaponi, Josué Roofing, René Campbell y Lidia Álvarez, ellos serán los encargados de repetir lo hecho en Honduras ante los cuscatlecos.

En el banquillo estarán como cuerpo técnico Tío Tiktokero y Masca Music, quienes tendrán la tarea de organizar al equipo y mantener el ánimo en alto para buscar otra victoria sobre los salvadoreños, esta vez en suelo norteamericano.